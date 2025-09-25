Garamendi carga contra el Gobierno: «La empresa es el enemigo a batir»

La ruptura entre el Gobierno y las empresas es clara. El entendimiento está cada vez más lejos y las relaciones con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, esta al rojo vivo, más si cabe tras los intentos frustrados de imponer la rebaja de jornada a 37,5 horas y aprobar por decreto un nuevo registro horario con multas millonarias para los incumplidores. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi ha asegurado este jueves que el Gobierno ha situado a la empresa como «el enemigo a batir» tras acusar al Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz de «estar rompiendo el diálogo social» al tratar de sacar adelante un cambio del registro horario después de que las Cortes rechazaran su recorte de jornada.

En su intervención en el 'Forbes Spain Economic Summit', el presidente de la patronal ha reclamado al Ejecutivo un «marco jurídico seguro» que permita desarrollarse a las empresas y mejorar su competitividad y ha defendido la «cultura del esfuerzo y el trabajo». Para el jefe de los empresarios es preciso acabar con la economía sumergida: «En España supone un 24% del PIB, muy por encima del 14% de nuestros socios europeos», ha asegurado.

«Les toca hablar a los accionistas del Sabadell»

Tras participar en el foro, el líder empresarial también se ha referido a la OPA del BBVA sobre el Sabadell y ha dicho que una vez que ha pasado todos los filtros institucionales, ha llegado la hora de que los accionistas del Sabadell tomen la palabra y de que su decisión sea respetada. «Yo creo que lo importante ahora es que los accionistas digan qué es lo que tiene que pasar. Ahora es el respeto a la decisión de los accionistas y desde luego una confianza total en las instituciones porque están precisamente para velar que las cosas se hagan de forma ordenada», ha señalado.