El futuro de los puertos españoles: terminales multifuncionales para combinar mercancías con cruceros y amarre de megayates

La polivalencia ayudaría a muchas terminales a tener actividad todo el año y a ganar competitividad frente a otros 'hubs' internacionales

La falta de mercancías por tren cuesta 800 millones a los puertos

Cruceros en el puerto de Palma
Cruceros en el puerto de Palma efe
Antonio Ramírez Cerezo

Los puertos españoles caminan hacia una nueva era en la que la digitalización y la entrada del ferrocarril en las infraestructuras promete una revolución, pero tiene ante sí otras oportunidades que bien aprovechadas pueden ser un filón para su negocio. La consultora Ocean Capital ... Partners (OCP), firma especializada en el sector portuario, habla de poner el foco en las 'terminales multipropósito', que tienen el objetivo de flexibilizar las operaciones de manera que «distintos tipos de carga o pasajeros convivan dentro de una misma infraestructura que se va transformando». Por ejemplo, se trataría de que una terminal de contenedores pueda ejecutar operaciones para la eólica marina, o que una de pasajeros pueda operar con cruceros, pero también dar servicio de amarre de megayates en temporada de hibernaje.

