El futuro de los puertos españoles: terminales multifuncionales para combinar mercancías con cruceros y amarre de megayates

Los puertos españoles caminan hacia una nueva era en la que la digitalización y la entrada del ferrocarril en las infraestructuras promete una revolución, pero tiene ante sí otras oportunidades que bien aprovechadas pueden ser un filón para su negocio. La consultora Ocean Capital ... Partners (OCP), firma especializada en el sector portuario, habla de poner el foco en las 'terminales multipropósito', que tienen el objetivo de flexibilizar las operaciones de manera que «distintos tipos de carga o pasajeros convivan dentro de una misma infraestructura que se va transformando». Por ejemplo, se trataría de que una terminal de contenedores pueda ejecutar operaciones para la eólica marina, o que una de pasajeros pueda operar con cruceros, pero también dar servicio de amarre de megayates en temporada de hibernaje.

En el informe titulado Terminales multipropósito, una apuesta de los puertos españoles por la flexibilidad, OCP enmarca esta transformación en la diversificación de los distintos tráficos en los puertos españoles que «se ha convertido en una de las grandes palancas de innovación del sector». Señala que a los contenedores y graneles tradicionales se suman ahora «proyectos industriales de envergadura», como la creciente industria del off-shore (extracción de petróleo, gas o energía eólica marina), así como un repunte del tránsito de pasajeros impulsado por el auge de los cruceros. «Esta variedad de demandas obliga a disponer de infraestructuras capaces de dar respuesta con agilidad y que no hagan perder competitividad a nuestro país frente a los principales 'hubs' internacionales», remarca en un informe firmado por José Raúl García, director técnico de OCP y Juan Manuel Martín, senior manager de OCP.

El objetivo es el de otorgar versatilidad a las terminales portuarias para que sigan teniendo actividad en momentos del año en los que algunas mercancías clave sufren caídas, o cuando es temporada baja para los cruceros. Según el informe, en el caso de la carga, el desafío está en diseñar terminales polivalentes, capaces de adaptarse a las tendencias y circunstancias geopolíticas. «Por ejemplo, que una terminal de contenedores pueda transformarse en espacio para operaciones de eólica marina o para graneles». Mientras que en el caso de los pasajeros, el filón estaría en compartir infraestructuras entre el tráfico de cruceros y los megayates, cuando sus dimensiones lo permiten. «El desafío aquí es coordinar los servicios, ya que se trata de clientes muy diferentes. Mientras en los cruceros la atención se centra en los pasajeros, su equipaje y también en los suministros, en los megayates el foco está, además, en los servicios al capitán y la tripulación», se explica en el documento al que ha podido acceder ABC.

«Si cada tráfico tuviera una terminal exclusiva, muchas instalaciones quedarían inactivas y generarían pérdidas. Para evitarlo, los puertos empiezan a agrupar tráficos menos regulares en terminales multipropósito para asegurar una continuidad operativa con equipos móviles adaptables a distintas cargas», señala la consultora, que destaca que se trata de terminales que actualmente mueven 276 millones de toneladas de mercancías al año, el 50% del total operado en los puertos españoles, según los datos de la Organización Marítima Internacional (OIM).

El ejemplo de Castellón

Para OCP, las terminales multipropósito representan una oportunidad sobre todo para puertos que no están aún consolidados y están definiendo su papel. «Su flexibilidad les permite atraer nuevos tráficos y adaptarse a contextos cambiantes, con usos híbridos que pueden combinar turismo y logística ligera, o acoger tanto eventos como servicios náuticos especializados». La referencia en España para la consultora es lo que hace Terminal Marítima del Grao (TMG) en Castellón, que gestiona de forma conjunta granel sólido y mercancía general dentro de la misma instalación. «TMG opera el Muelle de la Cerámica con equipos móviles (grúas, tolvas y cintas) y, aunque está especializado en la carga-descarga de granel sólido dedicado a la industria de la cerámica, cada vez crece más el tráfico de carga general de la industria de la energía eólica», se relata en el informe.

La transformación, no obstante, supone un reto a nivel logístico, normativo y energético. Y también requiere de inversiones potentes. «El éxito de una terminal multipropósito depende en gran medida de contar con maquinaria versátil, capaz de adaptarse a cargas muy diferentes: desde grúas móviles hasta rampas o sistemas de manipulación intercambiables (...) esa flexibilidad, sin embargo, requiere una inversión inicial elevada, un mantenimiento continuo y la formación técnica de los equipos. El reto está en compensar una menor eficiencia frente a la elevada productividad de una terminal especializada con la ventaja de contar con un muelle capaz de mantenerse activo todo el año y frente a cualquier circunstancia imprevista», detallan los autores del informe.