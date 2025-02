El futuro de Muface queda en manos de la decisión de la aseguradora de La Caixa

«Quedan unas horas para que finalice el plazo para adherirse al próximo concierto y no sabemos lo que van a hacer las compañías. No contemplamos otra opción que no sea la continuidad del modelo, lo contrario sería un desastre para la Sanidad, que ... no cuenta con los medios suficientes para dar cobertura a los más de dos millones de personas a las que atiende el mutualismo». Mari Carmen Espejo, consejera del sindicato CSIF en Muface, ponía ayer voz a la incertidumbre de cientos de miles de funcionarios que a dos meses escasos de que acabe el año no saben si esperar, pasarse a la sanidad pública o hacerse un seguro privado ante la incertidumbre en torno al futuro de Muface, la mutualidad que asiste a los funcionarios civiles del Estado.

Fuentes del sector consultadas por ABC deslizaban ayer -ninguna aseguradora se ha pronunciado abiertamente sobre su decisión pese a rechazar la oferta que el Gobierno acabó llevando finalmente al BOE- que al menos una de las tres aseguradoras que prestaron el servicio en el último concierto ya había decidido no concurrir. En el último concierto fueron Adeslas SegurCaixa, Asisa y DKV las que concurrieron. Noticia Relacionada El Gobierno ignora lo que pedían las aseguradoras para renovar el concierto de Muface y deja su futuro en el aire Bruno Pérez Plantea una mejora económica del 17,1% en dos años para mantener la cobertura sanitaria privada de 1,5 millones de funcionarios y familiares Según las fuentes consultadas la continuidad del modelo depende casi en exclusiva de la decisión que adopte Adeslas, la aseguradora sanitaria de La Caixa, que es la que dio servicio a un mayor número de mutualistas en el último contrato y que es la que tiene la red asociada de centros sanitarios más importante de las tres. Fuentes de Adeslas aseguraron a ABC en los días previos a que el Gobierno trasladara su propuesta de nuevo convenio para el bienio 2025-2026 que la situación de este contrato era «insostenible» y que la última oferta que se les trasladó desde el Gobierno -que fue la que se trasladó al BOE- condenaba a la aseguradoras que prestan el servicio a unas pérdidas de 500 millones de euros en esos dos años. La propuesta de renovación de Muface plantea una mejora del 17% de la asignación del convenio, que el Gobierno califica de «histórica», pero que queda lejos de la mejora de entre el 36 y el 38% que las aseguradoras exigían para devolver el equilibrio financiero al contrato.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión