El Gobierno ofrece a los funcionarios subidas de sueldo hasta 2028 sin pérdida de poder adquisitivo

La sesión se reanudará por la tarde con testificales de periodistas que publicaron el caso

Función Pública traslada a los sindicatos un esquema de incrementos que combinará una parte fija y otra variable, probablemente ligada al PIB, y se compromete a pagar el alza de las nóminas de este año retroactivo a enero

Las centrales mantienen las protestas a la espera de que el Ejecutivo concrete su oferta en la reunión que mantendrán el próximo día 19

Protestas de los empleados públicos en Madrid
Susana Alcelay

Madrid

El Gobierno y los sindicatos mayoritarios en la Función Pública han comenzado a negociar este miércoles cómo subirán los sueldos de más de tres millones de empleados públicos durante este año y los tres siguientes, aunque con nulas concreciones por parte del Ejecutivo. La ... oferta es de un incremento a tres años con una parte fija y otra variable, probablemente ligada al PIB, que permita a los funcionarios al menos mantener su poder adquisitivo. Así, la hoja de ruta incluye una revalorización para los ejercicios 2026- 2028 y que la subida salarial pendiente desde hace diez meses se negocie a parte, «claramente diferenciada». Los detalles económicos del acuerdo se presentarán a los sindicatos en la reunión que mantendrán el próximo día 19. Mientras, y a la espera de notivias, las centrales mantendrán las movilizaciones.

