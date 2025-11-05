El Gobierno ofrece a los funcionarios subidas de sueldo hasta 2028 sin pérdida de poder adquisitivo

El Gobierno y los sindicatos mayoritarios en la Función Pública han comenzado a negociar este miércoles cómo subirán los sueldos de más de tres millones de empleados públicos durante este año y los tres siguientes, aunque con nulas concreciones por parte del Ejecutivo. La ... oferta es de un incremento a tres años con una parte fija y otra variable, probablemente ligada al PIB, que permita a los funcionarios al menos mantener su poder adquisitivo. Así, la hoja de ruta incluye una revalorización para los ejercicios 2026- 2028 y que la subida salarial pendiente desde hace diez meses se negocie a parte, «claramente diferenciada». Los detalles económicos del acuerdo se presentarán a los sindicatos en la reunión que mantendrán el próximo día 19. Mientras, y a la espera de notivias, las centrales mantendrán las movilizaciones.

Como ya informó ABC, los tres sindicatos mayoritarios del sector público, CSIF, CC.OO y UGT, en una acción poco frecuente, enviaron el pasado septiembre una carta conjunta al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, para «apremiarle» a que retomara la negociación salarial y de condiciones de empleo y ya avisaron que tomarían «las medidas que consideren oportunas», sin descartar una campaña creciente de movilizaciones. El 30 de octubre comenzaron las protestas en todas las provincias de España para exigir al Gobierno que desbloquee la negociación para acordar una nueva subida salarial para este colectivo, que tiene las nóminas congeladas desde primeros de año, un primer paso en una campaña de movilizaciones «creciente» que desembocará en una huelga general en diciembre de todo el sector público si el Ejecutivo no reacciona.

Los tres sindicatos coinciden en la mayoría de las exigencias al Ejecutivo, que incluyen además de la subida salarial, mejoras en la oferta de empleo, aunque todavía no cuentan con una plataforma negociadora conjunta. En el caso de CSIF exigen una revalorización automática de los salarios de los empleados públicos en función de lo que suba el IPC, como ocurre con las pensiones, exigencia que no defienden las centrales que dirigen Unai Sordo y Pepe Álvarez, más partidarios de sentarse a negociar los distintos escenarios.

Mejorar los servicios

El aumento de la oferta de empleo público es una exigencia conjunta con la supresión de la tasa de reposición con el objetivo de mejorar los servicios públicos , colapsados en los casos de la Seguridad Social y el SEPE. Demandan plantilla suficiente para «garantizar la presencialidad» en la atención a los ciudadanos.

El sindicato que dirige Miguel Borra ha hecho de la reducción de la temporalidad pública una de las banderas de sus exigencias. La Ley de Estabilización comprometida con Bruselas en el Plan de Recuperación enviado a la Comisión Europea fija en el 8% la tasa de temporalidad en las distintas administraciones españolas. Hoy esta tasa apenas cede, sigue estancada en el entorno del 30%, más del doble que en la empresa privada, motivo, entre otros, que le ha costado a España el recorte de mil millones en fondos europeos.