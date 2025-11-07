Suscribete a
La fuga de proyectos industriales se acentúa por la baja retribución propuesta por la CNMC a la red eléctrica

El sector avisa de que impide el desarrollo de promociones inmobiliarias y genera colapsos de luz en zonas rurales

Competencia lanza la propuesta de inversión para redes eléctricas, pero queda lejos de la ambición de las empresas

José María Camarero

Las cuantías que ha fijado la Comisión Nacional de Competencia (CNMC) para que las empresas eléctricas afronten las inversiones y el mantenimiento de la red eléctrica en seis próximos años son insuficientes para las compañías que se encargan de esta tarea. El sector considera que ... con una retribución como la propuesta del 6,58% no se pueden llevar a cabo los proyectos necesario. Y lo que nace como un problema financiero se está trasladando a la economía real: fuga de grandes proyectos industriales que querían venir a España; falta de capacidad a la hora de iniciar promociones de vivienda; parálisis de proyectos internacionales; e impacto directo en el empleo que podría crearse si la red acomete los cambios de infraestructura necesarios para la electrificación.

