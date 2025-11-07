La fuga de proyectos industriales se acentúa por la baja retribución propuesta por la CNMC a la red eléctrica

Las cuantías que ha fijado la Comisión Nacional de Competencia (CNMC) para que las empresas eléctricas afronten las inversiones y el mantenimiento de la red eléctrica en seis próximos años son insuficientes para las compañías que se encargan de esta tarea. El sector considera que ... con una retribución como la propuesta del 6,58% no se pueden llevar a cabo los proyectos necesario. Y lo que nace como un problema financiero se está trasladando a la economía real: fuga de grandes proyectos industriales que querían venir a España; falta de capacidad a la hora de iniciar promociones de vivienda; parálisis de proyectos internacionales; e impacto directo en el empleo que podría crearse si la red acomete los cambios de infraestructura necesarios para la electrificación.

La huida de parte de la industria que tenía sus ojos puestos en España es una de las principales consecuencias sobre las que alertan las compañías dedicadas a la distribución de la luz (Iberdrola, Endesa, Naturgy, Viesgo y EDP –que ayer anunció una inversión en redes de 670 millones en España hasta 2028–), un negocio regulado cuyos ingresos dependen de los parámetros que fija periódicamente la Comisión Nacional de Competencia. De hecho, entre 2020 y 2024 se han rechazado más de 100 gigavatios (Gw) de solicitudes de conexión por falta de capacidad en la red. Esta circunstancia ha paralizado proyectos industriales, de renovables y de electrificación valorados en más de 100.000 millones de euros, apuntan fuentes del sector.

Existe incluso una contradicción entre la saturación de la red y las limitaciones a la inversión para conectar nueva industria. El sector considera que la propuesta de la CNMC ahuyentan inversión a países con mejor retribución o donde el reconocimiento de costes no dependa de un valor muy por debajo de esos costes.

Otro de los problemas que comienzan a reproducirse está vinculado al mercado inmobiliario, en un contexto marcado por la falta de viviendas en España para hacer frente a una demanda cada vez más creciente. Al no haber capacidad de conexión, se están paralizando proyecto urbanísticos, lo que impide generar más empleo y se agrava la crisis de vivienda especialmente en zonas de alta demanda energética, como ocurre en la Comunidad de Madrid, Cataluña o Andalucía, entre otras áreas.

Además, la saturación de la red está impidiendo la instalación de fábricas, centros de datos y otras infraestructuras clave en un momento en el que España aspira a convertirse en un hub digital europeo. La realidad es que el 85% de los nudos no tienen capacidad disponible, una circunstancia que frena la electrificación, encarece la energía y resta competitividad frente a países con redes más robustas y mejor financiadas, reconoce el sector. Porque no solo no se atraerán industrias nuevas, sino que no deja modernizarse a las existentes.

Los problemas de la falta de inversión en la red eléctrica por una retribución inferior a la que las compañías consideran que sería necesaria llegan también a puntos donde se puede producir un colapso de la red. Casi un centenar de asociaciones empresariales, sociales y de vivienda –que representan a unas 200.000 empresas– han alertado del riesgo de colapso si no se revisa la circular de Competencia. La falta de inversión y mantenimiento puede provocar fallos en el suministro, especialmente en zonas industriales y rurales. Más aún después del susto inicial y los problemas posteriores que ha conllevado el apagón de abril.

Advertencias tras el apagón

Desde aquel momento, el sector energético insiste en que la transición energética exige una red robusta y flexible. Y apunta que unas redes digitales y robustas facilitan la integración de renovables, apoyan la electrificación y garantizan la seguridad operativa ante escenarios de alta generación variable. Por lo que recortar en costes de operación y mantenimiento puede ser contrario a esos objetivos para evitar nuevas interrupciones.

Ante esta situación, la Asociación para la Transición Energética ha remitido una carta a varios ministerios, entre ellos el de Industria y Turismo, en la que pide al Gobierno «su ayuda e intercesión» para que «no se cometa el error histórico» de impedir la transformación económica a través del sector secundario, «por no haber hecho todo lo posible en materia de redes de transporte y distribución de energía eléctrica». Incluso la banca de inversión ha advertido de que la propuesta de retribución de la CNMC no incentiva las nuevas inversiones, poniendo así en riesgo la electrificación.