La fórmula de Trump para calcular los aranceles: no son impuestos recíprocos, sino un método matemático «arbitrario»

A partir del próximo sábado, los aranceles anunciados por Donald Trump al resto del mundo comenzarán a entrar en vigor. Si bien su impacto es aún difícil de calcular, el presidente estadounidense presentó durante su anuncio un largo listado de cifras correspondientes a cada país con gravámenes que oscilaban entre el 10% y el 50%. El método para determinar los impuestos que debe aplicar a cada territorio responde, según explicó el propio Trump, al cálculo de sus técnicos sobre las restricciones que el resto de países aplica a EE. UU, pero esos cálculos distan mucho de la realidad.

De hecho, el magnate presumió de generosidad al dar una respuesta mucho más moderada, ya que en las enormes tablas que mostró en público aparecían datos a priori bastante inverosímiles según los cuáles, algunos países aplicaban unos aranceles del 97%, en el caso de Camboya, o del 67% en el caso de China o el 40% la UE. A todos ellos responde con un gravamen correspondiente a la mitad. Es decir, del 20% a los países de la UE, del 34% a China o del 49% a Camboya.

Este baile de cifras sorprendió desde el primer momento no solo a los países afectados sino a los expertos en materia de impuestos, a quienes los números no les cuadraban y empezaron a hacer sus propias cuentas. El resultado entre economistas de distintos países ha sido coincidente: no hay aranceles recíprocos, sino un cálculo del déficit comercial de EE. UU. dividido por las importaciones de los respectivos países, aplicando un mínimo del 10% en el caso de que no haya déficit.

Metodología oficial. Balanza comercial sobre e, elasticidad precio de demanda importaciones (% cambio en cantidades importadas ante % cambios precios de importación) =4, φ, pasthru, paso de aranceles a los precios de importación igual a 0,25.https://t.co/ERHSVjb0yR https://t.co/tqyazrINwG pic.twitter.com/fMGNA0uOzW — Jorge A. Tovar (@JorgeATovar) April 3, 2025

El ministro de economía se ha referido a esta metodología, que ha calificado de «totalmente arbitraria e injustificada». Cuerpo ha puesto como ejemplo el caso del país que ha acabado con el arancel más alto, un 50%, que es Lesoto, que es un país en desarrollo africano «muy vulnerable» y que no importa nada de Estados Unidos porque es un país pobre y, por lo tanto, tiene un elevado déficit comercial con Estados Unidos en términos relativos.

«Por no importar nada, lo que tiene es un arancel del 100% que luego lo simplifican porque a todos los han dividido por dos y lo pasan al 50% porque dicen que son aranceles recíprocos benévolos«, ha explicado.