La tarea incompleta de de despertar las vocaciones innovadoras

La sequía de talento STEM (especializado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) viene de lejos y apenas ha encontrado vías de mejora en los últimos años, agigantado un problema que amenaza con frenar el despegue de la nueva economía en España. El 'Observatorio de las Ocupaciones', elaborado por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), señalaba en su edición 2024 de 'El mercado de trabajo de las ocupaciones STEM en España' cómo «la alta demanda (en IA, ciencia de datos, ciberseguridad, programación, ingeniería, etc., la creciente necesidad de digitalización de nuestra sociedad, la lucha contra el cambio climático y la transición hacia una economía verde), los salarios atractivos y las oportunidades internacionales son factores que deberían impulsar las vocaciones STEM…».

La realidad es, de momento, tozuda, ya la empresa reclama, cada vez más, la necesidad de cubrir puestos en este sentido, en una progresión que los centros de formación no llegan a cubrir.

El informe indica cómo el peso del conjunto de ocupaciones STEM (se recogen 83 relacionadas con este concepto) en el total nacional es del 8,18% (datos del último trimestre de 2023). Mucho margen de mejora por delante para afrontar esta nueva era de transformación digital, en la que no cesa de incrementar la 'demanda TIC' en aspectos como big data, análisis de datos; computación en la nube; ciberseguridad; IA; computación distribuida; infraestructuras inteligentes, internet de las cosas, ciudades inteligentes; domótica avanzada, tecnologías cuánticas, etc.

Una demanda por la que, de acuerdo a datos de OCDE, sólo el 13% de estudiantes españoles opta por carreras STEM, por debajo de la media de los países miembros (además de los reportes anuales de la Fundación CYD, que nos sitúa en la parte de atrás de los listados europeos en este sentido). Tarea a compartir articulada en acciones como las de la Unión Europea y su Plan de Acción sobre Habilidades Básicas y el Plan Estratégico de Educación STEM como parte de la iniciativa 'Union of Skills', destinada a reforzar las competencias y la competitividad en la UE.

Generaciones

En este entorno de indispensable 'work in progress', instituciones como la Universidad Carlos III de Madrid, destacada por su desempeño en formación tecnológica, impulsan la divulgación para incrementar este 'índice STEM'. Como destaca Celeste Campo, vicerrectora adjunta de Promoción de la UC3M: «El mundo actual y futuro depende cada vez más de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para resolver problemas globales, impulsar la innovación y, sobre todo, mejorar nuestra calidad de vida. Este es el principal motivo para fomentar vocaciones STEM entre las nuevas generaciones».

«Además (añade la especialista), la alta empleabilidad de las personas formadas en estas disciplinas las convierte en un ascensor social, dado que tienen acceso a empleos bien remunerados, oportunidades de liderazgo y la posibilidad de contribuir a la innovación y el progreso».

En este contexto, se produce un asunto añadido a resolver: la 'brecha de género'. «Podemos reducir esta brecha (señala Campo) desde tres enfoques principales: mostrar el impacto social de las STEM, acercar estas disciplinas a las jóvenes desde una perspectiva práctica, y darles a conocer referentes femeninos cercanos que sirvan de inspiración. Al fin y al cabo, es difícil aspirar a algo que no se conoce. En este sentido, la UC3M, a través de sus programas, ha logrado aumentar la proporción de mujeres en estudios STEM, pasando de un 23% a un 30% en los últimos años». En todo caso, de lo particular a lo general, la UC3M ha puesto en marcha iniciativas como en los casos de Viernes STEM, Tecnocamp UC3M, su Concurso de Matemática Aplicada o STEM4GirlsUC3M.

En el caso de Cibervoluntarios, su presidenta, Yolanda Rueda, abordó este asunto el pasado viernes entre las numerosas preguntas recibidas de colegios de toda España en la iniciativa de ABC y Academica 'Meeting Your Future': «La solución pasa por la sensibilización y la formación en competencias digitales desde muy temprana edad, con ejemplos de referencia como Singapur o Estonia. Desde Europa se está potenciando este desempeño a través de los fondos Next Generation, que por ejemplo, apoyan iniciativas nuestras como Campamento Digital (entre 9 y 17 años)». Otras acciones de Cibervoluntarios (como RetoHacker o, DeMayorQuieroSer, etc.) en este sentido permiten ser optimistas para elevar estas cifras en un futuro próximo, ante un presente en el que el Consejo Escolar del Estado participó en la Semana de la Educación celebrada en Ifema Madrid con acciones de concienciación, bajo el lema del evento 'Multiplica tu futuro con las matemáticas y las vocaciones STEM'.

Estereotipos

Otra iniciativa a destacar es la impulsada por programas de alcance internacional como Technovation Girls (presente en más de 120 países), que propone soluciones prácticas (como 'Power to Code') para cerrar la brecha STEM de género, empoderando a niñas y jóvenes a asumir roles tecnológicos y de liderazgo. De hecho, señalan cómo «de acuerdo a datos de la Unesco, sólo el 30% de las investigadoras en el mundo son mujeres, y esta cifra es incluso menor en campos emergentes como la IA y la ciberseguridad. Y según el informe 'Tech Career Report 2023' de 'The Manfred, sólo el 20% de los trabajadores en el sector tecnológico son mujeres, y de estas, solo el 4% ocupan roles de liderazgo técnico». Entre las razones que pueden explicar esta brecha, Technovation Girls incide en factores como la presencia de estereotipos como que las matemáticas, la ingeniería y la tecnología son 'campos masculinos'.

Desde Microsoft, Manuel Abellán, director de educación Superior de Microsoft España, asegura que «hace falta, sin duda, talento digital y con conocimientos STEM. Sólo en el ámbito de la ciberseguridad, por ejemplo, hay más de 20.000 vacantes sin cubrir en España. Y si miramos un campo como el de la IA, el año pasado la mitad de las ofertas de empleo en España no pudieron cubrirse por falta de profesionales cualificados».

Un estudio reciente de LinkedIn y Microsoft señala que los profesionales que mencionan IA en sus perfiles tienen un 17% más de probabilidades de ser considerados para una vacante, «por lo que resulta paradójico (señala) que las empresas españolas ocupen el cuarto puesto en Europa en adopción de soluciones de IA generativa, pero que bajen hasta el décimocuarto lugar en el ranking europeo de disponibilidad de profesionales formados en IA». Informes como el Microsoft Work Trend Index ratifican la necesidad de trabajar para superar esta asignatura pendiente.

Margen de mejora

Años, décadas, de costumbres, de sesgos, que requieren un especial esfuerzo para igualar porcentajes y, en todo caso, para que las vocaciones STEM incrementen su alumnado en los centros especializados de formación. Así lo subraya Mariola García Arellano, presidenta de la Comisión de Talento Digital de Ametic: «El impulso de las disciplinas STEM en la educación superior es clave para formar profesionales capaces de afrontar los desafíos de un mundo en constante transformación. Estas áreas fomentan el pensamiento crítico, la resolución de problemas complejos y la innovación, competencias esenciales en el contexto actual. Apoyar estas disciplinas no solo mejora la empleabilidad, sino que también fortalece el desarrollo económico y social».

Un objetivo que la asociación incluye en los contenidos de su propuesta 'Pacto de Estado por la Transformación Integral de la Educación y el Talento', para contribuir a impulsar las reformas necesarias para fortalecer un sistema educativo que garantice el talento en todas sus formas. «Con iniciativas (destaca García Arellano) como incentivar programas interdisciplinarios, metodologías activas y alianzas con sectores productivos para asegurar una formación integral y alineada con las demandas del siglo XXI».