Experiencias decisivas que abren nuevos horizontes

El recorrido de las 'edades del estudiante' se encuentra en la etapa de la universidad con el desafío de estrechar los lazos con la proyección profesional y personal. En tiempos especialmente agitados en el contexto geopolítico, en la nueva era de la transformación digital y de la sostenibilidad, el 'factor humano' sigue cotizando al alza en las aulas y, posteriormente, en los procesos de selección. Así sucede con los ejemplos de instituciones educativas mostrados en estas páginas, que representan diversas opciones a la hora de trabajar con el presente del futuro, de formarse para capacitarse ante los retos del mercado laboral del siglo XXI.

La opción del doble grado, o la del máster ya son, desde hace años, variables 'sine qua non' en muchas opciones, en tiempos de una cada vez mayor necesidad de formación cualificada (sin olvidar el 'mantra' del 'long life ñearning'). Sea en Administración de Empresas, en Marketing, en Ciencia de Datos, en Finanzas, en Derecho (o en cualquiera de los múltiples caminos que pueden interconectarlas) nuestro alumnado está preparado para continuar forjando su futuro con teoría, con práctica, en un contexto cada vez más globalizado. Y, siempre, con las 'soft skills' como irrenunciables compañeras de camino en la sociedad del siglo XXI.

«Una combinación clave para entender el mundo empresarial»

Natalia Turrado, Doble Grado en ADE y Marketing (Universidad CEU San Pablo)

Natalia, alumna de primer curso del Doble Grado en ADE y Marketing, señala cómo «al terminar el colegio, buscaba una universidad que cumpliera mis expectativas académicas y ofreciera un entorno distinto y de prestigio. Por eso escogí la Universidad CEU San Pablo, donde encontré mucho más que un grado: una experiencia formativa completa que ha impulsado mi crecimiento».

Considera, una vez en marcha, que esta opción «es una combinación clave para entender el mundo empresarial. Asimismo, he tenido la oportunidad de entrar al Programa de Excelencia, que me está permitiendo ampliar horizontes, profundizar en nuevas materias y enriquecer tanto mi perfil académico como personal. Este primer año en el CEU San Pablo ha superado mis expectativas, siendo un cambio motivador y muy positivo».

«El ambiente universitario, exigente pero cercano, (continúa) me ha impulsado a desarrollar mayor autonomía, responsabilidad y pasión por mis estudios. Además, he aprendido a valorar el esfuerzo, la dedicación y el trabajo. Un punto de inflexión lleno de descubrimientos y aprendizajes.

«Estudio en un entorno universitario muy dinámico»

Enrique Velázquez, Grado en Ciencia e Ingeniería de Datos (Universidad Carlos III de Madrid)

Durante su etapa en el instituto, Enrique no tuvo una vocación profesional claramente definida, pero al acercarse el momento de tomar una decisión, la Ciencia de Datos apareció en su camino: «Siempre me han atraído las matemáticas, la lógica y la tecnología, y entendí que este grado me permitiría aplicar esos intereses a problemas reales, en un campo con un enorme potencial de crecimiento y gran mercado laboral. Por ello escogí la UC3M por su enfoque técnico, su plan de estudios actualizado y las oportunidades internacionales que ofrece, además de por el hecho de ofrecer este grado íntegramente en inglés».

Después de una «sólida base en estadística, programación y 'machine learning', con un enfoque riguroso y práctico» termina su tercer año de grado en la Universidad de Florida, Gainesville, gracias al intercambio académico «en un entorno universitario muy dinámico, con metodologías distintas a las europeas y una fuerte orientación práctica, que me han ayudado a crecer personalmente, ganar autonomía, trabajar algunas horas a la semana y mejorar notablemente mi inglés».

«He podido acceder a diversas oportunidades laborales»

Patricia Barrios, MBA con especialización en finanzas 2022-2023 (IEB)

Patricia decidió cursar un MBA (especialización en finanzas) «sobre todo por la destacada reputación de la institución, la calidad del profesorado y las amplias oportunidades profesionales y contactos que ofrece». Un recorrido que ya se cimenta desde los estudios de grado y que en el caso de Patricia conforma «un componente práctico invaluable, permitiéndome aplicar directamente lo aprendido mediante ejemplos reales, experiencias y anécdotas compartidas por el profesorado».

Esta visión integral, global del mundo empresarial, le ha permitido «acceder a diversas oportunidades laborales, desde consultoras y entidades financieras hasta empresas industriales, reflejando claramente la diversidad de salidas profesionales que ofrece este programa». Agilidad para adaptarse al cambio y para el trabajo colaborativo, el 'networking' y las dotes de comunicación son otros de los aspectos mejorados gracias a su etapa en el IEB, «donde tuvimos que crear una empresa desde cero, aplicando desde la contabilidad al marketing y la estrategia».

«Me aportaron mucho tanto compañeros como profesores»

Leticia Gutiérrez Postigo, Doble Grado en Derecho y ADE (Cunef University)

Leticia cursó un Doble Grado en CUNEF (2017-2022), que le permitió adquirir una doble capacitación en ámbitos como el Derecho y en la Administración y Dirección de Empresas. En la actualidad, estudia un MBA en la Stanford Graduate School of Business, además de trabajar como Associate en McKinsey & Company. Consecuencias de su talento y de su esfuerzo, y de un programa formativo en el que destaca «la excelencia de las personas que me han rodeado y mi experiencia en el Club de Voluntariado, en una institución que cuenta con infinidad de clubes: de inversión, debate, 'real estate, etc.».

Valor añadido para una formación integral, transversal y enriquecedora para el crecimiento del estudiante en todos los sentidos. «Tanto compañeros brillantes que me retaron e inspiraron a dar siempre mi mejor versión, como profesores de los que aprendí muchísimo, me han aportado mucho en el aspecto académico, y en el personal, con gratificantes experiencias como un intercambio en UC Berkeley, prácticas de verano, visitar la London School of Economics con toda mi clase... Todas ellas nacieron en un entorno que constantemente me empujaba a crecer, como así ha sido»..

