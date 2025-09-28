La educación a distancia afina su manual de flexibilidad en la era de las aulas infinitas

La formación online en España se ha consolidado como un pilar fundamental de la enseñanza superior. «Hoy son más de 300.000 los estudiantes matriculados en modalidad online en grados, másteres y doctorados, lo que sitúa a nuestro país a la vanguardia en Europa», indica Arturo de las Heras, presidente de la Asociación Nacional de Centros y Proveedores de e-Learn (Ancypel). En el caso de los másteres, ya hay más de 100.000 alumnos que optan por la enseñanza online, casi el doble que en presencial. «Estos datos reflejan una preferencia creciente por la flexibilidad y la accesibilidad que aporta la enseñanza digital, especialmente para quienes compatibilizan estudios con trabajo o vida familiar», añade.

Esta asociación ha sido testigo y protagonista del 'boom' de la educación online que en un inicio tuvo que superar prejuicios sobre su calidad. Sin embargo, hoy es una opción plenamente consolidada y respetada. «En España, más del 40% de la población adulta ha participado en algún momento en formación digital. Además, universidades de prestigio nacional e internacional han incorporado esta modalidad con estándares de calidad equiparables a la enseñanza presencial», recuerda De las Heras. Estos datos demuestran que la credibilidad «se ha ganado con resultados, rigor académico y empleabilidad de los titulados. Es precisamente en la calidad donde Ancypel ha puesto también el foco ofreciendo certificados de calidad junto a Aenor», añade.

Disciplina

Precisamente Elena Sánchez, coordinadora del Máster Universitario en Tecnologías de la Información y la Comunicación Aplicadas a la Educación de la Universidad Internacional de Valencia (UIV), habla de la desconfianza como uno de los mayores retos que enfrentó esta modalidad, ya que «era percibida como de menor calidad en contraposición a la presencial». Otro aspecto es que una formación online conlleva mantener la motivación del alumnado, ya que formarse desde casa exige mucha disciplina por parte del mismo y sería necesario incorporar ese hábito.

Luis Toro, director de programas académicos de OBS Business School, asegura que la educación en línea ha transformado la educación superior española al aumentar el acceso, fomentar la innovación y ampliar el alcance institucional. «El impacto más inmediato ha sido la democratización de las oportunidades de estudio», resalta. El auge de las plataformas en línea ha mejorado aún más la accesibilidad, permitiendo que los estudiantes con compromisos profesionales, geográficos o familiares se inscriban sin mudarse. Según la OCDE, los formatos digitales reducen las barreras de tiempo y ubicación, impulsando la participación en el aprendizaje permanente en toda Europa.

El rápido crecimiento de estos programas ha agigantado la sombra de la brechas digitales

Igualmente significativo es el papel de la educación en línea en el fomento de la innovación pedagógica. «En lugar de simplemente copiar conferencias en línea, los programas efectivos incorporan recursos multimedia, simulaciones, foros interactivos y vías de aprendizaje adaptativas», apunta el director de programas académico. El Informe de OBS Business School E-Learning 2024 enfatiza que las instituciones que utilizan plataformas mejoradas con IA y sistemas de retroalimentación son vistas más favorablemente por los estudiantes, al tiempo que alinean la formación académica con las necesidades del mercado. Asimismo, «las políticas de educación digital de la UE destacan la importancia estratégica de los métodos en línea para desarrollar las capacidades digitales y la resiliencia entre los estados miembros», indica. Y la educación online ha ayudado a las universidades españolas a internacionalizarse. «La presencia global ha fortalecido el papel de España en el mercado del aprendizaje digital, extendiendo su oferta de educación superior mucho más allá de los campus físicos», puntualiza.

Juan Manuel La Cruz, vicerrector de Ordenación Académica de la UNED, resalta la presencia ineludible en el mundo actual y, necesariamente, «es una cuestión que ha impregnado todo el sistema universitario». Ello lleva a distintos modelos, algunos totalmente online y otros presenciales, pero con apoyo online. El caso de la UNED es singular «pues desde hace más de 50 años trabajamos con un modelo propio, una metodología a distancia, que cuenta con todo tipo de recursos en línea, pero con apoyo presencial que permite que sus estudiantes puedan disfrutar de las ventajas de ambos modelos, online y presencial.

La Cruz recuerda que la epidemia del Covid supuso un punto de inflexión en la utilización de las metodologías online. En el caso de la UNED, «la necesaria adaptación del conjunto de la sociedad a este tipo de tecnologías y, por qué no, el mayor tiempo del que se dispuso durante el confinamiento se tradujeron en un aumento muy significativo de la matrícula en los cursos 21 y 22». Tras esta explosión, las cifras bajaron en el curso 2023, «en todo caso superando las cifras previas a la pandemia», añade. Desde ese momento hasta la actualidad, en el caso de la UNED, el número de estudiantes matriculados ha ido aumentando curso tras curso, estando en torno a los 160.000 estudiantes en titulaciones oficiales durante el pasado curso 2024-2025.

Un desafío crítico es mantener el compromiso y reducir las tasas de deserción de los estudios

El rápido crecimiento del sector también ha puesto de relieve sus desafíos y entre los problemas que enfrenta está el de la persistencia de las brechas digitales. El Índice de Economía y Sociedad Digital de la Comisión Europea (2023) revela que aún existen disparidades significativas en el acceso a la banda ancha y las habilidades digitales, lo que significa que algunos estudiantes siguen excluidos de beneficiarse plenamente de las ofertas en línea. «Si no se aborda esta desigualdad, la educación en línea corre el riesgo de reforzar, en lugar de reducir, la desigualdad», señala Luis Toro.

Otro desafío crítico es mantener el compromiso y reducir las tasas de deserción escolar. «La investigación muestra consistentemente que los cursos en línea tienden a tener una mayor deserción en comparación con los programas presenciales, principalmente debido a sentimientos de aislamiento, falta de estructura o interacción limitada», señala el director de programas académicos de OBS Business School. El Informe de E-Learning (2024) de OBS advierte que la percepción de los estudiantes sobre el apoyo institucional (tutoría, capacidad de respuesta y calidad de la retroalimentación) es crucial para la satisfacción y finalización del programa.

Ventajas

Elena Sánchez, habla de las múltiples ventajas de la formación online, siendo una de las más reseñables la flexibilidad que ofrece. «Mucha gente agradece poder estudiar a su propio ritmo y encajar las clases con el trabajo y/o la conciliación familiar, algo que en la enseñanza presencial suele ser más complicado», subraya. Además, brinda también una gran oportunidad de acceso al aprendizaje independientemente de dónde vivas, «contribuyendo a que sea menos costoso económicamente al ahorrar en transporte y alojamiento, además de en la inversión temporal en los desplazamientos», añade. Otra ventaja relevante que destaca Sánchez es que permite establecer contactos y lazos profesionales y/o académicos con mayor facilidad, pudiendo ser a nivel nacional o de carácter internacional, «lo que amplía oportunidades de aprendizaje, futuros proyectos, laborales...». Destaca igualmente que, gracias a la digitalización, los materiales se encuentran más actualizados y están siempre disponibles, «lo que facilita que cada persona pueda aprender a su manera y consultar lo que necesite cuando quiera».

La expansión de la educación en línea ha ampliado el cuerpo estudiantil a todo tipo de edades

Víctor Núñez Fernández, director general de la consultora especializada en educación SchoolMarket, también destaca dicha flexibilidad y asegura que la posibilidad de adaptar los estudios a su ritmo vital y profesional «resulta fundamental para una mayoría que señala como clave la conciliación de su vida personal y laboral con la académica». Además, valoran muy positivamente el acceso a recursos digitales innovadores, la personalización del aprendizaje y la atención individualizada que ofrecen los entornos online. «También adquiere peso la orientación práctica, el aprendizaje modular y la oportunidad de actualizarse de manera continua frente a las demandas del mercado laboral», resalta Núñez. Elementos como la gamificación, la adaptación a dispositivos móviles, el 'microlearning' y la certificación digital inmediata «contribuyen a aumentar la satisfacción y los resultados académicos, haciendo que muchos estudiantes consideren que su progreso es incluso mayor que en la modalidad presencial».

La formación online se ha consolidado como un pilar fundamental también en la educación de posgrado. En Cesif, por ejemplo, apuestan por este modelo desde 2017 porque les permite ofrecer un ecosistema digital orientado al estudiante, donde la flexibilidad y la calidad conviven con un acompañamiento cercano. «Contamos con másteres online, cursos de Especialista y de Experto, lo que nos permite adaptarnos tanto a profesionales junior que quieren dar un salto cualitativo como a perfiles senior que buscan actualizarse en nichos muy concretos», explica Anabel Rodríguez, directora académica de Cesif-metrodora.

Para esta escuela de posgrado referente del sector farmacéutico y biotecnológico el gran reto que supone la enseñanza online es el de «mantener la aplicación práctica en un entorno digital». Y lo han resuelto con un modelo que combina clases grabadas, tutorías síncronas, webinars, foros de debate y recursos multimedia interactivos, «todo bajo el acompañamiento de un tutor académico», aclara Rodríguez. Además, los másteres online culminan con un Trabajo Fin de Máster (TFM) que integra todo lo aprendido en un caso real.

Personas que hacen cursos o utilizan material de aprendizaje online Datos en % de personas entre 16 y 74 años. Año 2024 Irlanda 60,92 Países Bajos 58,91 Finlandia 52,59 España 47,94 Suecia 47,17 Noruega 45,59 Dinamarca 44,07 Estonia 39,78 Luxemburgo 39,69 Eslovenia 37,74 Portugal 37,35 Suiza 36,74 (en 2023) Bélgica 36,35 Francia 36,18 UE -27 33,41 Italia 33,04 Lituania 32,82 Letonia 32,57 Malta 32,20 Chequia 31,40 Austria 30,49 Eslovaquia 29,89 Croacia 28,69 Alemania 25,82 Hungria 24,55 Grecia 24,07 Polonia 18,39 Bulgaria 16,94 Chipre 11,21 Rumania 10,19 n. d. Islandia 0 10 20 30 40 50 60 Evolución por años España Zona Euro 47,94 47,32 43,26 41,51 39,24 33,41 30,10 27,91 27,52 25,57 25,23 23,34 18,35 15,69 2017 19 20 21 22 23 24 Fuente: Eurostat / ABC Personas que hacen cursos o utilizan material de aprendizaje online Datos en % de personas entre 16 y 74 años Irlanda 60,92 Países Bajos 58,91 Finlandia 52,59 España 47,94 Suecia 47,17 Noruega 45,59 Dinamarca 44,07 Estonia 39,78 Luxemburgo 39,69 Eslovenia 37,74 Portugal 37,35 Suiza 36,74 (en 2023) Bélgica 36,35 Francia 36,18 33,41 UE -27 Italia 33,04 Lituania 32,82 Letonia 32,57 Malta 32,20 Chequia 31,40 Austria 30,49 Eslovaquia 29,89 Croacia 28,69 Alemania 25,82 Hungria 24,55 Grecia 24,07 Polonia 18,39 Bulgaria 16,94 Chipre 11,21 Rumania 10,19 Islandia n. d. Evolución por años España Zona Euro 47,94 47,32 43,26 41,51 39,24 33,41 30,10 27,91 27,52 25,57 25,23 23,34 18,35 15,69 2017 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fuente: Eurostat / ABC

La acogida del alumnado está siendo muy positiva, con cerca de 5.000 alumnos que ya han pasado por sus formaciones online. Los alumnos valoran especialmente la flexibilidad de poder empezar su formación en cualquiera de los cuatro trimestres al año, evitando largos periodos de espera. También destacan el acompañamiento de los tutores y la posibilidad de gestionar su ritmo de estudio según su disponibilidad.

Anabel Rodríguez considera que la formación online resulta especialmente eficaz en sectores dinámicos como el biofarmaceútico, biotecnológico, cosmético o alimentario. «Su formato flexible y modular la convierte en la opción ideal para profesionales en activo que necesitan compaginar el estudio con su carrera profesional».

Un respaldo abrumador El informe E-Learning y Transformación Educativa, elaborado por OBS Business School, identifica las tendencias y percepciones de los exalumnos sobre la educación en línea. Aunque muchos de los encuestados han estudiado cien por cien online y los resultados de la encuesta muestran un respaldo abrumador a este tipo de formación, la modalidad híbrida es hoy la mejor valorada (63,8%). Los exalumnos se perciben como innovadores, interesados en adoptar nuevas tecnologías y herramientas emergentes de realidad virtual y aumentada, big data y aprendizaje móvil. Son personas interesadas en continuar formándose y valoran positivamente las iniciativas institucionales que promueven la experimentación, ofrecen formación técnica y reconocen el uso creativo de la tecnología.

Inserción laboral

En cuanto a los índices de inserción laboral, Elena Sánchez, señala que, en los primeros años, los titulados online tenían más dificultad al insertarse en el proceso de incorporación laboral en comparación con la media. En gran parte, «eso se debía a la percepción que tenían las empresas sobre este tipo de estudios, pero hoy en día esa diferencia se ha reducido muchísimo, sobre todo en sectores donde el teletrabajo y las competencias digitales son clave», afirma. Cree normal que al alumnado le preocupe este tema, porque la mayoría estudia con la idea de mejorar su empleabilidad. Aun así, asegura que cada vez más empresas valoran habilidades como la autonomía, la organización y la resiliencia que se adquieren al formarse online, «y aún más desde que el uso de las tecnologías está siendo una competencia cada vez más demandada y necesaria en diversos ámbitos de empleabilidad. Todo eso convierte a estos egresados en perfiles muy atractivos en el mercado laboral».

Cabe recordar que la expansión de la educación en línea ha ampliado el cuerpo estudiantil más allá del tradicional estudiante universitario de tiempo completo de 18 a 24 años. «Los profesionales que trabajan y buscan volver a capacitarse o avanzar en su carrera ahora constituyen una gran parte del mercado», explica el director de programas académicos de OBS Business School. «Los adultos que regresan a la educación después de largas ausencias, los padres que hacen malabarismos con las responsabilidades del cuidado de los niños y las personas con limitaciones de movilidad o salud también dependen en gran medida de los formatos digitales», matiza.

Luis Toro habla también de los estudiantes de las regiones rurales o insulares de España que están geográficamente alejados y «los estudiantes internacionales se han convertido en una parte importante de las inscripciones en línea». OBS Business School, por ejemplo, reporta una fuerte presencia de América Latina, lo que convierte a España en un centro de educación superior en español en todo el mundo.

En los últimos cinco años, el número de estudiantes de FP a distancia ha aumentado un 170%

También en la FP

La Formación Profesional, especialmente en la modalidad online, está viviendo un momento de auténtico auge en España. En los últimos cinco años, el número de estudiantes de FP a distancia ha experimentado un crecimiento superior al 170%, situándose como la modalidad más dinámica dentro del sistema educativo. «Solo en el último curso, cerca del 19% de todas las matrículas en FP han sido online y este porcentaje asciende a más del 25% en los ciclos de grado superior», explica Víctor Núñez Fernández, director general de la consultora especializada en educación SchoolMarket. Por otro lado, la oferta no deja de incrementarse: «cada vez más centros públicos y privados amplían sus propuestas formativas y adaptan sus recursos para llegar a perfiles muy diversos de alumnado, desde jóvenes que se incorporan al mercado laboral hasta adultos que buscan su recualificación», matiza Núñez Fernández. La demanda social y empresarial por titulaciones flexibles, combinadas con competencias digitales, «está reforzando este crecimiento e impulsando a las administraciones a seguir ampliando plazas y titulaciones online», puntualiza.