El aprendizaje continuo se convierte en el activo más valioso

Una sociedad bien formada desde el punto de vista de la educación financiera exige unos buenos formadores. «En España contamos con universidades y escuelas de negocios de primer nivel que ofrecen formación financiera de vanguardia, perfectamente equiparables –e incluso superiores en algunos aspectos– a las de otros países europeos o de Estados Unidos», explica Enrique Castellanos, director del Instituto BME. Sin embargo, reconoce que esta excelente formación está dirigida casi exclusivamente «a quienes ya están interesados en el ámbito financiero, ya sea porque trabajan en el sector o aspiran a hacerlo». Por eso Castellanos entiende que el verdadero reto está en el resto de la población.

En general, los temas financieros no solo generan poco interés, «sino que culturalmente se perciben como algo accesorio. Muchos no consideran importante saber de finanzas, pero al mismo tiempo cualquiera se siente con criterio suficiente para aconsejar dónde invertir. Esta combinación de desinterés y exceso de confianza nos hace vulnerables a estafas o malas decisiones», puntualiza.

El director del Instituto BME habla de la excelencia de los formadores financieros en España, «muchos de ellos profesionales en activo de los mercados financieros, que combinan el conocimiento técnico con la experiencia práctica. Eso permite una enseñanza mucho más útil y aplicada, tanto en las universidades como en cursos especializados». No obstante, cuando hablamos de educación financiera dirigida al conjunto de la población, no se trata de formar expertos. «Lo importante es que cada persona entienda lo básico: cómo fijarse objetivos de ahorro con un horizonte temporal claro, y cómo diseñar un plan para alcanzarlos. Esa es la clave», resalta Castellanos. Recuerda que no hace falta saber de derivados, ni ser un analista financiero. «Para decidir en qué invertir y cómo hacerlo (idealmente de forma sistemática), basta con acudir a un banco o a un asesor financiero», recalca. Y aquí también hay un mito que conviene desmontar: «No hay que ser rico para tener asesor financiero. Hoy en día los costes son muy bajos y, a largo plazo, contar con un buen asesor merece mucho la pena».

En el ámbito profesional, el sector financiero ha sufrido un proceso de concentración y ajuste en los últimos años, lo que ha reducido el número de profesionales, especialmente en banca tradicional. «Sin embargo, al mismo tiempo, cada vez más universidades y escuelas de negocio ofrecen formación especializada en finanzas, lo que ha generado una mayor competencia y, con ello, una mejora notable en la calidad de la oferta formativa», indica Enrique Castellanos. En cuanto a la educación financiera dirigida al conjunto de la población, hace referencia a una mayor preocupación institucional por acercar estos conocimientos al ciudadano. Y pone como ejemplo el Plan de Educación Financiera impulsado por el Banco de España, la CNMV y el Ministerio de Economía, «cuyo objetivo es precisamente mejorar la cultura financiera de los ciudadanos, proporcionándoles herramientas y conocimientos básicos para gestionar sus finanzas de forma responsable e informada».

El plan cuenta con una extensa red de colaboradores, entre los que se encuentra también Bolsas y Mercados Españoles (BME) e Instituto BME, el centro de formación de la Bolsa. A lo largo del año se desarrollan múltiples iniciativas para acercar la educación financiera a distintos públicos, desde escolares hasta adultos. Y Castellanos habla de la importancia de contar con formadores con experiencia real en la materia. «No basta con dominar la teoría: debe ser capaz de conectar los conceptos con casos prácticos, con situaciones reales del mercado, y transmitir cómo se aplican en la toma de decisiones», explica.

Para todos los niveles Desde Instituto BME impulsan una oferta formativa muy amplia, orientada tanto a profesionales del sector financiero como al público general. «Nuestra formación se estructura en torno a tres grandes pilares: Mercados y Productos Financieros, Tecnología aplicada a los mercados, y Regulación financiera», explica Enrique Castellanos, director del Instituto BME. Cuentan con distintos formatos que se adaptan a las necesidades y niveles de cada perfil: programas máster, cursos de larga duración (Cursos de Experto) y cursos de especialización de corta duración. «Ofrecemos formación desde niveles introductorios hasta avanzados, tanto en modalidad presencial como online, con clases en directo», añade. Además, han desarrollado Braindex, una plataforma de formación financiera en vídeo bajo demanda, con más de 100 cursos.

Joaquín Danvila del Valle. jefe Departamento de Desarrollo Digital y Formación Online IEB, considera que la formación financiera en España va cobrando algo más de relevancia en los últimos años. Precisamente el IEB participa junto con la CNMV y el Banco de España en el referido plan nacional de educación financiera. Un plan que cuenta «repleto de profesionales del mundo financiero». En IEB consideran que, en la educación financiera, al igual que en el resto de las disciplinas, «lo más interesante es que sea realizada por profesionales con experiencia en la materia», apunta Danvila. El área financiera es un área muy práctica, donde los profesionales del sector ven a diario las situaciones que acontecen en el mercado, en las empresas, en las familias, desde el punto de vista financiero. Por eso, «nuestros formadores son siempre profesionales con amplia experiencia en el sector financiero que pueden aportar una visión más realista y útil en el entorno educativo», añade.

El jefe de Departamento de Desarrollo Digital y Formación Online IEB indica que se trata de una disciplina que tiene importancia absolutamente a todos los niveles, «vemos a diario que en IEB se forman perfiles muy diferentes, desde profesionales que quieren dedicarse a las diferentes especializaciones del mundo financiero, como la gestión de carteras, los mercados financieros, la auditoría o las finanzas corporativas y la banca de inversión, hasta personas que quieren tener conocimientos financieros a nivel particular o incluso profesionales y gestores de empresas que saben que las finanzas son al final el motor de la economía empresarial y el termómetro de sus resultados y quieren tener conocimientos para lanzar o gestionar correctamente su negocio».

En IEB consideran indispensable en un buen educador financiero «la experiencia unida a la claridad y la sencillez». En ocasiones, la práctica financiera está generando en profesionales y particulares «cierto desconcierto por la no comprensión de algunos conceptos técnicos. Por todo ello, pensamos que un buen formador en el área de finanzas debe ser, además de experto, buen comunicador, capaz de hacer entender los conceptos, hasta los algo más sofisticados, de una manera sencilla», añade.

Formación continua

Al igual que en la mayoría de los sectores, el financiero es un sector en continuo cambio, «quizás en estos tiempos no solo estemos ante una etapa de cambio, sino que lo diferencial es la rapidez con la que dichos cambios están ocurriendo, por ello se ha vuelto indispensable la formación continua y la actualización constante». Joaquín Danvila del Valle indica que la digitalización del mundo empresarial obliga a que los profesionales que lideren los necesarios cambios, «estén completamente formados en el nuevo entorno, siendo capaces de comprender las nuevas tecnologías y herramientas informáticas, los nuevos lenguajes de programación y análisis de datos, el uso de blockchain o la gestión de activos digitales… y sobre todo las nuevas maneras de hacer y de enfrentarse a un mercado completamente cambiante».

Desde su fundación en 1973 por el Consejo Superior Bancario (hoy Asociación Española de Banca), Cunef Universidad ha apostado de forma decidida por la formación financiera en España y ha consolidado una oferta académica sólida en el ámbito de las finanzas, tanto en programas de grado como de postgrado y formación permanente. «Nuestro modelo académico se distingue por la especialización, el rigor y la excelencia de su oferta formativa, pero también por la calidad y proyección internacional de su profesorado», afirma Adoración Álvaro Moya, decana de la Facultad de Empresa, Economía y Derecho de Cunef Universidad. El claustro de esta universidad está compuesto por expertos de reconocido prestigio, «que combinan perfiles académicos y profesionales, lo que garantiza una conexión directa tanto con el mundo empresarial como con redes académicas y profesionales internacionales», resalta la decana.

Esta vocación formativa se ha extendido a otros colectivos mediante diversas iniciativas promovidas en colaboración con la Fundación AEB, «reforzando así el compromiso con la educación financiera en todos los niveles», indica Adoración Álvaro Moya. Entre estas iniciativas destacan programas dirigidos a estudiantes de secundaria, como 'Tus finanzas, tu futuro', desarrollado junto con la Fundación Junior Achievement, «en el que profesionales de la banca española imparten sesiones monográficas en centros educativos»; o el curso digital 'Tu dinero y tú', «donde estudiantes de Cunef Universidad explican de forma clara y accesible conceptos clave de finanzas personales».

Enfocado en un público más académico y profesional, Cunef Universidad y la Fundación AEB crearon el Instituto Español de Banca y Finanzas, «como foro de discusión y análisis que permita difundir conocimientos a la sociedad con el rigor de la investigación académica», resalta la decana.

Para Adoración Álvaro Moya los retos a los que se enfrenta el profesorado hoy no difieren, en esencia, de los que ha afrontado históricamente: «Despertar la curiosidad intelectual del estudiante, fomentar su espíritu crítico y formarlo como un profesional sólidamente preparado, tanto en lo técnico como en su capacidad para tomar decisiones responsables e inclusivas». Asimismo, persiste la exigencia de mantenerse actualizado, no solo en conocimientos especializados, sino también en competencias pedagógicas.

Rigor pedagógico

Resalta el hecho de que la irrupción de la inteligencia artificial y las redes sociales ha transformado profundamente el escenario educativo. «Si bien estas tecnologías ofrecen nuevas oportunidades para personalizar el aprendizaje, recrear contextos profesionales en entornos virtuales y acercar al estudiante a realidades complejas, también plantea desafíos importantes», puntualiza. Desde Cunef Universidad indican que el reto del docente es integrar estas herramientas con rigor pedagógico, reforzando la contextualización de los problemas o situaciones a abordar, subrayando su relevancia práctica y fomentando en el estudiante una motivación sostenida, orientada a la creación de una auténtica cultura del esfuerzo y del aprendizaje significativo.

Más temas:

Enseñanza

Banca

Profesores

Educación

Formacion