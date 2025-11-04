Suscribete a
Ford y Octopus Energy refuerzan su alianza para coches eléctricos con recargas gratis

Los conductores podrán cargar su coche automáticamente en las horas más baratas y con mayor presencia de energía renovable

La alianza ofrece hasta 10.000 km gratis de recarga en casa y acceso a más de un millón de puntos públicos en todo el mundo a través de 'Octopus Electroverse'

Acuerdo en movilidad eléctrica
Raúl Masa

La movilidad eléctrica busca su hueco en España. A veces no lo hace al ritmo necesario, pero las empresas ponen todo su empeño. Un ejemplo es el acuerdo de colaboración entre Ford y Octopus Energy.

En concreto, ambas compañías han anunciado la ... ampliación de su colaboración en España para «acelerar la adopción del vehículo eléctrico y facilitar una movilidad más sencilla, asequible y sostenible», según explican. Esta alianza —ya activa en otros países donde ambas compañías operan— conecta los vehículos eléctricos de Ford con las soluciones inteligentes de Octopus Energy, tanto para la recarga doméstica como pública.

