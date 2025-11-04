Ford y Octopus Energy refuerzan su alianza para coches eléctricos con recargas gratis

La movilidad eléctrica busca su hueco en España. A veces no lo hace al ritmo necesario, pero las empresas ponen todo su empeño. Un ejemplo es el acuerdo de colaboración entre Ford y Octopus Energy.

En concreto, ambas compañías han anunciado la ... ampliación de su colaboración en España para «acelerar la adopción del vehículo eléctrico y facilitar una movilidad más sencilla, asequible y sostenible», según explican. Esta alianza —ya activa en otros países donde ambas compañías operan— conecta los vehículos eléctricos de Ford con las soluciones inteligentes de Octopus Energy, tanto para la recarga doméstica como pública.

Gracias a este acuerdo, tal y como explican, los clientes de Ford podrán optimizar la recarga de sus vehículos con 'Intelligent Octopus Go', una tarifa inteligente que la compañía ofrece para el mercado español. Esta conecta directamente con el vehículo o con el cargador doméstico para programar automáticamente la recarga en las horas más baratas y verdes del día, permitiendo disfrutar de hasta seis horas de electricidad a precios reducidos durante la noche. De esta forma, los usuarios pueden ahorrar y recargar con energía 100% renovable. Aunque sin duda, uno de los grandes atractivos llega para los nuevos clientes. En concreto, los usuarios que adquieran un vehículo eléctrico Ford y contraten Octopus Energy podrán disfrutar de 10.000 km de carga gratuita en casa, equivalentes a una bonificación máxima de 123 euros. La oferta no incluye compromiso de permanencia y es compatible con todas las tarifas de la compañía. Como parte de la colaboración, los conductores también tendrán acceso a 'Octopus Electroverse', la red de recarga pública más grande de Europa, con más de un millón de puntos de carga disponibles en todo el mundo mediante una única 'app' y tarjeta. Sin necesidad de crear múltiples cuentas ni gestionar facturas separadas. El acuerdo refuerza la solución 'Power Promise de Ford', orientada a hacer la electrificación más accesible y práctica para los usuarios, y consolida el papel de Octopus Energy como socio tecnológico y energético de referencia en la transición hacia un modelo más limpio y conectado.

