Los fijos discontinuos superan a los contratos indefinidos para cubrir la ola de vacantes del verano

La contratación de trabajadores fijos discontinuos ha marcado un hito este último mes de junio al superar a la de los indefinidos a jornada completa. El cambio de registros no es baladí, porque esta conversión solamente se había producido una vez en ... la historia, en el verano de 2023. Ahora, a las puertas de otra temporada estival, se refuerzan los contratos que estadísticamente cuentan como indefinidos, aunque en realidad tienen periodos sin actividad en los que pueden cobrar la prestación por desempleo, si así les corresponde.

Durante el mes de junio, se han formalizado 234.987 contratos fijos discontinuos. Son unos 12.500 más de los 222.519 indefinidos en la modalidad de tiempo completo, que suele ser la habitual. Hay que remontarse a los meses de junio y julio de hace dos años para retratar una situación similar: en pleno verano, se refuerzan este tipo de contratos en muchos casos para cubrir unos puestos de trabajo esporádicos, que están pensados precisamente para cortas duraciones. O lo que antes era el contrato temporal.

Desde Asempleo explican que pese a que la contratación fija discontinua ha superado a la de indefinida tiempo completo «este efecto no se refleja en mayor afiliación bajo la modalidad fija discontinua». «Una posible explicación a la aparente contradicción radica en la propia naturaleza intermitente de estos contratos». En muchos sectores, como el turismo, se formaliza un gran número de contratos fijos discontinuos, pero no son dados de alta en la Seguridad Social hasta el momento en que, efectivamente, son llamados a trabajar. «Esto puede producir un desfase temporal», indica la organización. El total de ocupados con contrato indefinido roza los 15,2 millones, de los que más de 9,9 millones trabajan a tiempo completo. Según el Ministerio, los fijos discontinuos se han estabilizado y representa «tan sólo el 6,1% del total de afiliados».

La progresiva implantación del fijo discontinuo deriva en unos efectos de maquillaje en los registros del empleo, tal y como viene denunciando el PP en los últimos meses. En marzo, con el fin del invierno, había casi un millón de afiliados como fijos discontinuos pero en situación de inactividad, según los datos analizados por Randstad a partir de los registros del Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social relativos a febrero.

Los primeros meses del año constituyen la etapa en la que más fijos discontinuos en situación de inactividad hay en España. En enero alcanzaron el pico -y récord- de los 842.000 y, tras una mínima caída en febrero hasta los 819.000, a partir de ahora irán saliendo de las listas de un parón un tanto particular: no computan como afiliados a la Seguridad Social cuando no están trabajando; y no se incluyen en las listas de desempleo registrado, porque tienen un contrato en vigor, aunque puedan estar cobrando una prestación. Esta situación estadística se da desde hace 40 años, aunque con la reforma laboral de 2022 y el impulso de este tipo de contratos frente al temporal, los agentes sociales adolecen del registro mensual que defina cuántos trabajadores fijos discontinuos hay cada mes trabajando o parados.

Dependientes del turismo

Estos datos llegan después de un mes de junio en el que la Seguridad Social ha sumado 76.720 afiliados más, hasta alcanzar, de media, los 21,8 millones de cotizantes. Lo ha hecho gracias al crecimiento del empleo en comercio (con 32.103 afiliados más); hostelería (25.500); y servicios (25.200). Y a pesar de que hay una sangría de 55.000 ocupados en educación. Por su parte, el paro se ha reducido en 48.920 personas, hasta los 2,4 millones de desempleados registrados.