El fértil viaje de doble dirección entre los ecosistemas de startups de España e Iberoamérica

El Cais de Porto Alegre, en el estado de Rio Grande do Sul, ha acogido la cuarta edición de South Summit Brasil

Son tiempos difíciles para la internacionalización empresarial y el comercio global, pero mientras se concreta el impacto de los órdagos arancelarios de Donald Trump, el ecosistema innovador español sigue abriendo nuevos puentes hacia el exterior, con Iberoamérica en el foco. Un viaje que en realidad es de doble dirección, porque las startups latinoamericanas también entienden España como un destino natural para superar fronteras y entreabrir la puerta de Europa. Una muestra de que este camino de ida y vuelta no tiene marcha atrás fue la celebración la semana pasada de la cuarta edición de South Summit Brasil, un evento coorganizado con IE University que ha llevado al otro lado del Atlántico una de las propuestas más sólidas para el impulso de las startups (la edición de Madrid se celebrará del 4 al 6 de junio).

Más de 23.000 asistentes, 62 países, 3.000 startups, más de 900 inversores… un universo de innovación y emprendimiento en Porto Alegre (estado de Rio Grande do Sul), representado por el lema 'Beyond Resilience', reconociendo a un entorno (el Cais, junto al río) asaltado por más de dos metros de agua por las inundaciones de 2024 (las mayores de su historia), además de un tornado semanas antes de la inauguración.

María Benjumea, presidenta y fundadora de South Summit, destaca la importancia de «contar con el apoyo del estado de Rio Grande do Sul desde el primer momento, y más aún en estas circunstancias, para afianzar el trabajo de un estado de referencia en innovación y emprendimiento con base tecnológica, a través de las diferentes universidades, del parque tecnológico Tecnopuc y del gran 'hub' de innovación Instituto Caldeira, fieles reflejos de un ecosistema maduro que no para de crecer». Y añade la importancia de «aunar voluntades y talento. Actuamos como conectores, y analizamos cada uno de los 2.100 proyectos presentados. En tiempos de incertidumbre política, económica, climática, hay que ser disruptivos, no parar de trabajar».

En un momento convulso, el apoyo a las startups se convierte en más relevante que nunca, para ayudar a vadear las etapas de la rentabilidad (e, incluso, de la viabilidad) en esta conexión España-Latam. Con la inversión en el foco, como señala Adrián Blanco Estévez, de ICEX-Invest in Spain, comenzando por el caso español: «Las principales gestoras de 'venture capital' están siendo capitalizadas por dos vías: en primer lugar, por el gobierno español, en parte apalancado por fondos Next Generation a través del ICO o por el gobierno europeo a través del Fondo Europeo de Inversiones. Obligan a realizar casi toda la inversión en España y la UE».

Al menos, Blanco destaca cómo empiezan a advertirse cambios «con fondos que empiezan a operar, como The Venture City, con presencia en Madrid y Miami, o Mundiventures». En el caso de esta última, ha anunciado recientemente 100 millones de euros para invertir en el sector 'insurtech' en América Latina. En cuanto al camino de vuelta, señala el dominio de los grandes fondos brasileños o de opciones como los mexicanos Dila Capital.

Liz Fleming, Chief Ecosystem Officer de South Summit, destacaba durante la celebración del evento cómo «la conexión España-Latam va madurando, hemos creado un espacio de conexión en el contexto más adecuado, en el que la participación internacional crece año a año». Y resalta la importancia de contar con cierto grado de crecimiento para atraer la atención de los inversores, a la vez que destaca casos de conexión entre continentes «como KFund, con oficina en Sao Paulo, o Cometa Ventures que ha invertido en Wallapop, Glovo, etc.». Fleming moderó, además, un encuentro con inversores de distintos ámbitos, muestra de una evolución «de 50 fondos de referencia en la primera edición a los más de 168 estos día, cerca de 50 de fuera de Brasil».

Resiliencia y crecimiento «La primera vez que se hacía un encuentro de este tipo en Porto Alegre, en un entorno a reformar, para traer todo un ecosistema de innovación, fue todo un desafío». Así recuerda María Benjumea los primeros pasos de una ruta que ha contado con el decidido apoyo del alcalde de Porto Alegre, Sebastião Melo, y del gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, y que supone un ejemplo de 'Marca España'. Una vez en marcha, el objetivo era «crecer rápido, con una visión global y el apoyo de nuestros socios, con una selección de startups con cierto crecimiento, clave del desarrollo». Un crecimiento exponencial, clave de supervivencia, sobre el que Benjumea comenta que debe ser «mínimo, de un 20% año tras año» y en el que el concepto de 'emprendedor en serie' es cada vez más común.

También desde el ICEX, Urbano García Murillo, consejero económico y comercial en São Paulo, apunta a factores a tener en cuenta en el caso de Brasil, como «parques tecnológicos en expansión, mayor cooperación público-privada y una notable diversificación sectorial. Los estados del sur como Rio Grande del Sur, Santa Catarina, Paraná y Sao Paulo (representan mayor peso sobre el PIB), concentran algunos de los principales polos innovadores, con focos relevantes en norte y nordeste, como Recife (Porto Digital) y Pará (Instituto para la Transformación Digital)». «Aunque (continúa) el ecosistema innovador interno es vigoroso, la conexión con redes globales, centros de investigación internacionales y programas conjuntos sigue siendo escasa. En contraste, España cuenta con una larga tradición de internacionalización en ciencia, tecnología y transferencia de conocimiento, lo que le permite actuar como puente».

Conectados

Un ejemplo de vía bidireccional es la 'logtech' Moova (finalista en la edición de Madrid de 2024), cuyo fundador y CEO, Tony Migliore, destaca su presencia iberoamericana «y la actual apuesta por Iberia, mercado al que ingresamos al adquirir Vonzu.io, 'logtech' de Barcelona». Comenta cómo «España tiene mayor estabilidad macroeconómica, acceso a la UE y una moneda fuerte como el euro, y las startups cuentan con apoyo de entidades como Enisa o el CDTI, aceleradoras públicas y privadas, acceso a fondos europeos, a inversores institucionales locales y europeos, en un mercado más maduro y más regulado».

Otro ejemplo, en este caso España-Latam, es el de Payflow, basada en una aplicación móvil que permite cobrar la nómina en varios plazos. «Tenemos presencia (comentan sus cofundadores, Benoit Menardo y Avinash Sukhwani) en Colombia (30%) y Perú (10%), casi un 40% de nuestra facturación, y trabajamos para Avianca, Claro, Telefónica, etc., con muy buena proyección». Una propuesta disruptiva, y muy operativa que les ha permitido tener acuerdos en España con Grupo Ilunion, Mango, Alcampo, Decathlon, etc.

Emprendedores españoles presentes en Porto Alegre, como ClassInTheBox y Didit, que han probado la experiencia de South Summit Brasil, ya han dado sus primeros pasos en esta conexión. «No existiríamos sin México (destaca Pablo Márquez, cofundador de la primera), donde empezamos hace un par de años: tuvimos que 'pivotear' para transformar nuestro hardware, un dispositivo para los profesores en plena pandemia, hacia un software que permite (gracias a 'Boxie', nuestra IA) resumir textos o vídeos para hacerlos más comprensible para los estudiantes, ampliando la información con enlaces adaptados al aprendizaje». Chile, El Salvador y Colombia pasan por el presente del futuro de esta startup (trabaja en España con los profesores de FP de Andalucía o en la evaluación competencial de los profesores en la Generalitat Valenciana).

Héctor Carrillo, CFO de Didit, apunta, por su parte, cómo «el 40% de nuestros clientes son de Latinoamérica y queremos expandirnos lo máximo posible (por ejemplo, en Argentina y Colombia), en un recorrido en el que ya contamos con más de 900 clientes, con buen 'feedback' de sectores de inversión relacionados con 'fintech' o controles de acceso». Promesa de nuevos viajes en esta startup dedicada a la verificación de identidad, al proceso de 'onboarding' de usuarios en todo tipo de plataformas, a través de verificación de documento de identidad o 'videoselfie'.

También dentro de South Summit Brasil, Loomi, scale-up especializada en IA fundada en Recife, actúa como aliado de grandes corporaciones, «para crear experiencias digitales que resuelven problemas reales». En España, ya colabora (con base en Portugal, con el apoyo de Porto Digital Europa) con compañías como BASF, Eurofarma y Sanofi «ante el reto (señalan desde la compañía) de transformar su relación con los datos, las decisiones y las experiencias digitales».

La brasileña Loomi cuenta con Portugal como conexión con España y Europa, de cara a comercializar sus soluciones en inteligencia artificial

Parte del prometedor doble recorrido de las startups, como vaticina Narciso Casado, director de Relaciones con Iberoamérica de CEOE y secretario permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos-CEIB: «El ecosistema emprendedor digital en Iberoamérica atraviesa un momento de expansión sin precedentes, una gran oportunidad. Miles de startups lideran procesos de transformación en diversos sectores, generando empleo de alta cualificación, con más 'unicornios', mayor implicación de las corporaciones, etc.».

«Desde CEIB (añade) somos plenamente conscientes de ello y una de nuestras líneas permanentes de trabajo entre cumbres gira en torno a la innovación abierta, con un foro que organizamos conjuntamente con la Secretaría General Iberoamericana-Segib (tres ediciones hasta el momento)». Una forma, al más alto nivel, de apoyar la transferencia de tecnología; facilitar el acceso a la financiación, y contar con un sistema fiscal de apoyo a la I+D+i estable y uniforme, de seguridad jurídica a todos los actores implicados en el proceso. «También (concluye) abordaremos la innovación en la agenda del II Foro Iberoamericano de Turismo Sostenible, Inclusivo e Inteligente (14 y 15 de mayo en Santa Marta, Colombia)».

La propia CEOE ya destacaba en un informe de 2022 cómo «el proceso de transformación digital, acelerado por la pandemia, multiplica las oportunidades y abre la puerta a la internacionalización para su participación en las cadenas globales de valor», en un panorama de emprendimiento e innovación en el que, según datos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) había más de mil empresas tecnológicas nacidas en América Latina que facturaron más de un millón de dólares (el valor del ecosistema latinoamericano se multiplicó por 32 veces en la última década).

Un entorno en el que la sostenibilidad cotiza al alza, como se demostró con el 'Global winner' en Porto Alegre: Atacama Biomaterials, de Chile, ganadora del 'track' de Sostenibilidad y Climate Tech (desarrolla un biomaterial biodegradable, sostenible y rentable que sustituye al plástico tradicional en envases y embalajes). Más sostenibilidad: en el caso de España-Latam Scale Up, iniciativa de ICEX-Invest in Spain, BID Lab y Endeavor, diseñada para atraer 'startups latam' hacia España como puerta de entrada al mercado europeo. Blanco Estévez destaca casos como los presentes en el reciente 'webinar' 'Lleva tu startup a España', «en aspectos de interés social como la 'silver economy' (Nudavitta) y la gestión de residuos de alimentación (Eat Cloud), parte de una selección de entre 15 y 20 empresas que traemos a un programa de 'soft landing': un 75% abren mercado en España».

I+D pública

En el caso de las startups y de las spin-offs creadas a partir de universidades y centros de investigación, se suele producir el trabajo multicultural, como sucede en dos iniciativas de los Institutos Imdea de la Comunidad de Madrid. En Imdea Materiales, el mexicano Juan José Vilatela participa en Floatech, que ya cuenta con una tecnología escalable de fabricación de ánodos con silicio que quiere ser alternativa al litio, y en Imdea Networks, la cubana Dayrene Frometa participó en la creación de LiFi4Food, basada en un sistema Iot sin batería para monitorear cultivos de agricultura de precisión.

Y como 'case study' en ambos lados del océano, Marsi Bionics representa un claro ejemplo de transferencia tecnológica a la sociedad. Nacida en 2013 como spin-off del Centro de Automática y Robótica (CAR), centro mixto entre el CSIC y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), ha logrado desarrollar el primer exoesqueleto infantil del mundo (permite un movimiento 360º a niños que no pueden caminar o que han perdido la capacidad de hacerlo). Creada por Elena García Armada, ha dado los últimos años el salto a México, gracias a la obtención del marcado CE para la comercialización del dispositivo en mayo de 2021.

Marsi Bionics es un ejemplo de éxito (ha comenzado su singladura en México)

La colaboración con la mexicana APAC, I.A.P Asociación Pro Personas con Parálisis Cerebral, ha propiciado la implementación del Programa de Neurorrehabilitación Robótica en América Latina, con un modelo basado en este tipo de tecnología. Una distinguida muestra de todo un universo de innovación que necesita, cada vez más, la colaboración entre Latinoamérica y España.