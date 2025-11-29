Ferran Font, experto en vivienda, sobre qué pasará con el precio del alquiler en España en 2026: «Algunos quedarán atrapados en una rotación constante y precaria»

España atraviesa una crisis de vivienda que todavía no parece solucionarse con las políticas vigentes, lo que proporciona más valor a los análisis y datos ofrecidos sobre este problema en España.

El portal inmobiliario pisos.com presentó este martes su balance anual del ... mercado inmobiliario en 2026 y sus previsiones para 2026. En términos generales, el portal espera que el precio de la vivienda suba para el próximo año un 7,6%.

Como explicó su director de estudios Ferrán Font, el contexto actual del mercado se caracteriza por una «oferta muy reducida, desequilibrios entre oferta y demanda y traslado de la presión a zonas que ya no están en el centro de las ciudades», lo que también se refleja en los precios.

Las previsiones para el precio del alquiler en 2026

Asimismo, las dificultades en relación con la vivienda no solo pasan por afrontar los precios de venta, sino también los del alquiler que impiden a muchos ahorrar para tener una casa en propiedad en el futuro. Sobre este segundo mercado, el portal estima que para 2026 los precios subirán un 6,8% el próximo año.

De hecho, este segmento es el «más descompensado» para pisos.com. Font indica en este sentido que «alquilar se ha convertido en un juego de supervivencia porque hay más inquilinos que pisos disponibles y eso empuja las rentas al alza».

Asimismo, resalta que para quienes viven de alquiler «pocas veces es una elección» sino «la única vía de acceso a la vivienda». Para el analista el gran volumen de demandas de alquiler provoca «que los precios sean cada año menos asumibles».

El marco regulatorio afecta al mercado del alquiler

Parte de la responsabilidad de la situación actual la tiene también el marco regulatorio «poco estable» de la actualidad y que para el analista requiere afrontar «un cambio legislativo» y un consenso de mínimos, puesto que critica que cada administración aplica sus propias normas.

Otro de los aspectos que influyen son los pocos datos que existen en determinados campos: «No sabemos dónde están las viviendas vacías o qué porcentaje de estas tienen los grandes tenedores». Así, valora que «el marco regulatoria ha tenido efectos contrapuestos, dado que ha protegido a ciertos colectivos, pero también ha hecho huir a parte de la oferta y ha elevado la percepción de riesgo».

En este sentido, según Font, muchos propietarios deciden «no arriesgar y retirar sus viviendas del mercado» ante situaciones como, por ejemplo, alquilar a personas que al mes dejen de pagar la renta o que se declare su zona tensionada. Por ello, pide también valorar si «el gran tenedor es solo enemigo o se puede ver también como un aliado».

Previsiones poco optimistas para 2026

Para 2026, la «previsión más realista», según Font, es «un mercado aún más polarizado y dual». De esta manera alerta: «Habrá quienes puedan asumir rentas crecientes y quienes queden atrapados en una rotación constante cada vez más precaria».

El mercado del alquiler para 2026 no afronta previsiones optimistas, según este análisis, ya que no hay estimaciones de que se incremente la oferta a corto plazo, convirtiendo la situación en «dramática» para jóvenes o familias en situaciones más vulnerables.