Feijóo propone garantizar por ley la revalorización de las pensiones en 2026 aunque no haya presupuestos

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido presentará una proposición de ley para garantizar la actualización de las pensiones en 2026, independientemente de que los Presupuestos del Estado se encuentren prorrogados, como ocurre actualmente desde hace ... tres años. La iniciativa de los populares se enmarca en la necesidad de asegurar esa actualización de las prestaciones, que ahora el Gobierno materializa mediante un real decreto que aprueba cuando considera e incluso incluyéndolo dentro de otras iniciativas legislativas en una especie de totum revolutum normativo.

Ante esta realidad, Feijóo ha indicado que «los pensionistas no son culpables de que el Gobierno de Pedro Sánchez no tenga mayoría ni proyecto para gobernar«. El anuncio se enmarca dentro del bloqueo parlamentario que está viviendo el Ejecutivo de coalición entre PSOE y Sumar tras el anuncio de Junts de que no avalarán ninguna ley que salga del Consejo de Ministros.

Esta iniciativa se suma a otra que el PP presentará en el Congreso para impedir que Sánchez siga abusando de la prórroga presupuestaria. «Llevamos toda la legislatura denunciando que un país no puede funcionar indefinidamente sin presupuestos", ha indicado Feijóo. «Los ciudadanos no deben ser víctimas de la inestabilidad del Gobierno de turno», ha apuntado en un acto del partido.

La revalorización de las pensiones está garantizada por ley después de las reformas aprobadas en 2022, cuando el Congreso avaló que las prestaciones se actualizase en función del IPC medio de los últimos 12 meses, de noviembre a noviembre de cada año. De esta forma, ningún Gobierno podría subir a su antojo las pensiones. Pero más allá de esa norma, el Ejecutivo de turno tiene que poner en marcha un real decreto cada final de año para formalizar esta operación.

De hecho, el Ministerio de Seguridad Social ha sacado a consulta pública ese real decreto con el que se inicia todo el procedimiento para garantizar la revalorización, aunque todavía no ha incluido las cifras concretas a la espera de cómo termine la inflación del mes de noviembre para calcular la definitiva del último año, que sirve como referencia para subir las prestaciones en 2026.

Feijóo también ha incidido en que "España es el cuarto país de la UE con más población en riesgo de exclusión social". Y ha recordado que los jóvenes están especialmente afectados por la dificultad económica".