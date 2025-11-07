Suscribete a
El juicio al hermano de Sánchez y Gallardo arrancará el 9 de febrero

Feijóo propone garantizar por ley la revalorización de las pensiones en 2026 aunque no haya presupuestos

El presidente del PP considera que «los pensionistas no son culpables de que el Gobierno no tenga mayoría ni proyecto» para gobernar

El PP promete bajar el IRPF si gobierna para «devolver el poder adquisitivo a las clases medias»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo
José María Camarero

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su partido presentará una proposición de ley para garantizar la actualización de las pensiones en 2026, independientemente de que los Presupuestos del Estado se encuentren prorrogados, como ocurre actualmente desde hace ... tres años. La iniciativa de los populares se enmarca en la necesidad de asegurar esa actualización de las prestaciones, que ahora el Gobierno materializa mediante un real decreto que aprueba cuando considera e incluso incluyéndolo dentro de otras iniciativas legislativas en una especie de totum revolutum normativo.

