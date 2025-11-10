Suscribete a
MINISTRO de Desregulación y Transformación del Estado ARGENTINO

Federico Sturzenegger: «Milei nos pidió un Estado que no sospeche de los ciudadanos»

El economista habla de la tríada que bloquea los cambios: «sindicatos, peronismo y empresarios amigos del poder» y de cómo la introducción de competencia va erosionando su poder

John Müller

John Müller

Madrid

El economista Federico Sturzenegger (Rufino, 1966), uno de los cerebros del programa económico de Javier Milei, lidera el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado desde julio de 2024. Fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri y antes ocupó cargos clave ... con Domingo Cavallo. Hoy se define como el ejecutor de la 'motosierra' liberal del presidente. Habla pausado, pero con la convicción de quien cree estar dirigiendo una revolución institucional destinada a cambiar para siempre la economía argentina.

