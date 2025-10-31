Suscribete a
Las familias pagan un mínimo de 500 euros de más al año en impuestos por la no actualización del IRPF al coste de la vida

Los mínimos personales y familiares exentos no se actualizan desde hace una década, lo que castiga a los hogares tanto como alimenta la recaudación

El Gobierno exprime la subida silenciosa del IRPF para asegurarse 5.300 millones más para gastar de aquí a 2027

Un abuelo juega con su nieto
Un abuelo juega con su nieto ABC
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Cartagena

La normativa vigente del Impuesto sobre la Renta (IRPF) entiende que un contribuyente que vive en un hogar con dos hijos menores (ambos mayores de tres años) a cargo tiene derecho a descontarse de su declaración de la renta 10.650 euros, que ... a día de hoy es la cuantía que Hacienda considera que necesita para satisfacer las necesidades básicas personales y familiares y que por esta misma razón no está sometida a tributación.

