Las familias pagan un mínimo de 500 euros de más al año en impuestos por la no actualización del IRPF al coste de la vida

La normativa vigente del Impuesto sobre la Renta (IRPF) entiende que un contribuyente que vive en un hogar con dos hijos menores (ambos mayores de tres años) a cargo tiene derecho a descontarse de su declaración de la renta 10.650 euros, que ... a día de hoy es la cuantía que Hacienda considera que necesita para satisfacer las necesidades básicas personales y familiares y que por esta misma razón no está sometida a tributación.

Sucede que esa cuantía no ha variado desde el año 2015 y que según los datos oficiales de IPC del INE entre enero de 2015 y enero de 2025 el índice general de precios, principal referencia nacional para medir el encarecimiento del coste de la vida, ha crecido nada menos que un 26,7%...

El Registro de Asesores Fiscales (Reaf) ha realizado el ejercicio de calcular en qué magnitud estarían ahora los mínimos personales y familiares del IRPF si los sucesivos gobiernos los hubieran ido actualizando en función del encarecimiento del coste de la vida, lo que sobre el papel parece razonable pero que en España es poco menos que una anomalía por la falta de automatización de estos parámetros en el impuesto.

El resultado (ver gráfico) es que de haberse revisado esas cuantías ese mismo contribuyente del ejemplo no tendría exentos de tributación para atender sus necesidades familiares 10.650 euros sino cerca de 13.500, y podría disponer de alrededor de 540 euros más en su bolsillo cada año, según una estimación realizada por ABC a partir de los datos del Reaf.

Estimación impacto no actualización IRPF Cifras en euros Mínimo IRPF actualizado Perjuicio fiscal* Mínimo IRPF actual Dif. 10.650 13.494 2.844 540 Con 2 hijos Con 2 hijos (un menor de 3 años) 2.871 10.750 13.621 545 Con 2 hijos y ascendente 11.800 14.468 3.168 605 14.650 18.561 3.911 744 Con 3 hijos *Para un contribuyente medio (tipo 19%) Fuente: REAF y elaboración propia / ABC Estimación impacto no actualización IRPF Cifras en euros Mínimo IRPF actual Mínimo IRPF actualizado Perjuicio fiscal* Tipo de contribuyente Dif. Con 2 hijos 10.650 13.494 2.844 540 2.871 Con 2 hijos (un menor de 3 años) 545 10.750 13.621 605 Con 2 hijos y ascendente 11.800 3.168 14.468 Con 3 hijos 3.911 744 14.650 18.561 *Para un contribuyente medio (tipo 19%) Fuente: REAF y elaboración propia / ABC

El trabajo del Registro de Asesores Fiscales del Colegio de Economistas permite aterrizar en cifras una anomalía que la institución ya venía denunciando en los últimos años -especialmente desde que la espiral de inflación entre 2022 y 2024 terminó por reventar el ya débil vínculo entre la cuantía de esos parámetros y la realidad de los contribuyentes- y que según los cálculos difundidos también esta semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal le cuesta a los declarantes de IRPF en torno a 1.800 millones de euros cada año, que desde la otra perspectiva sirven para alimentar las arcas públicas.

Las estimaciones del Reaf concluyen que el mínimo personal del IRPF debería estar en 7.031 euros y no en 5.550 euros como está ahora; que la exención por el primer hijo tendría que ser de 3.040 euros y no de 2.400; la del segundo de 3.420 euros y no de 2.700; y la del tercero en 5.068, no en 4.000. El IRPF actuar exime de tributación 2.800 euros de renta por cada hijo menor de tres años, cuando esa cifra debería ser de más de 3.500 euros; y libera de IRPF 2.550 euros por cada mayor de 75 años en el hogar familiar cuando en justicia debería eximir 3.230 euros. El caso se ha descuadrado tanto que acometer ese ajuste ahora de una tacada tendría un coste elevadísimo en términos de ingresos.

Más aún si se tiene en cuenta que los mínimos familiares no es la única cuantía que ha quedado obsoleta.

Los mínimos del IRPF no se han actualizado en los últimos diez años, pero hay casos más sangrantes. La exención fiscal que se reconoce en el IRPF a los extranjeros que se desplazan a España a trabajar y a los deportistas de altos nivel está estancada en los 60.100 euros desde el año 2000 y 2006 respectivamente, cuando de haberse actualizado con el IPC debería estar ya por encima de los 88.500 euros.

Una decena de desajustes

La exención sobre las dietas por manutención abonadas a los trabajadores que deben desplazarse a otros municipios permanece inalterada en 26,67 euros desde 2006 y ya debería rondar los 40 euros; la que se aplica sobre los seguros médicos que las empresas proporcionan a sus trabajadores está en 500 euros desde ese mismo año, cuando a estas alturas tendría que estar en 736 euros; mientras que la que se reconoce por los gastos en abonos transporte se quedó en 2015 en 1.500 euros al año y tendría que superar los 2.000.

Un puñado de pequeños desajustes que han ido elevando poco a poco la factura fiscal de los contribuyentes y alimentando poco a poco las arcas de la Hacienda Pública, como también ha sucedido con los umbrales de renta que marcan el salto a una tarifa más alta del impuesto. Todo esto es lo que se llama progresividad en frío y lo que según los asesores fiscales ha ido erosionando la justicia y la equidad del sistema fiscal.

La institución llamó la atención este jueves, en la sesión inaugural de la jornada anual que celebra en Cartagena, sobre el impacto negativo sobre la equidad fiscal de otro parche regulatorio, el habilitado por el Gobierno para mantener la exención fiscal a los perceptores del Salario Mínimo un año más.

Un apaño que ha abierto un abismo entre el tratamiento fiscal dispensado a los perceptores del SMI (16.576 euros), que no pagan IRPF, y el que reciben los que cobran unas decenas de euros más, a los que se les carga con tipos marginales de hasta el 72% por las rentas que obtienen por encima de ese umbral.