Las familias serán multadas si no evalúan los riesgos de sus empleadas

A partir del viernes la ley obliga a aquellos que tengan contratada una trabajadora en casa a contar con un plan de prevención documentado

La nueva exigencia llega en el peor momento para el colectivo, en su nivel más bajo de empleo en 14 años

La empresa deberá incluir la perspectiva de género en sus planes de prevención

Las empleadas de hogar que cotizan a la Seguridad Social son 341.428
Susana Alcelay

Susana Alcelay

Madrid

Las familias y pensionistas que tienen una empleada del hogar deben tener actualizada una evaluación de los riesgos laborales que corren las trabajadoras en los domicilios antes del viernes o estarán expuestas a multas que pueden llegar hasta los 800.000 euros. Es una ... nueva exigencia que llega en el nivel más bajo de afiliación de estas trabajadoras en 15 años, desde que se incorporaron al régimen general. Hoy hay 341.428 ocupadas, 72.000 menos que en 2019, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez comenzó a incrementar el salario mínimo interprofesional (SMI), que acumulada ya alzas del 60%.

