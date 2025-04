La falta de trabajadores empaña la previsión de un verano de récord en turismo

Las previsiones turísticas que manejan tanto hoteles como aerolíneas y compañías ferroviarias apuntan a que este será un verano que superará el récord turístico que se batió en el año 2019, justo antes de que estallara la crisis del coronavirus. Con todos los ... mercados internacionales abiertos y el fin de la pandemia declarado por la OMS, el sector se prepara para que, pese a los precios, el interés por viajar siga creciendo.

Los datos así lo apuntan: las intenciones para viajar el próximo verano han aumentado un 34% interanual respecto a 2019, según recoge el informe EMEA Summer Travel 2023, elaborado por Google y compartido con Rocket Digital. Según este estudio, que se apoya en los datos recopilados por el buscador entre los usuarios de seis países europeos (España, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Países Bajos), el sector turístico está recuperando su máximo histórico de demanda.

Entre los europeos, el alojamiento registra el mayor crecimiento desde el ejercicio previo a la pandemia, con un aumento del 45%; por su parte, los cruceros culminan su recuperación, con un incremento del 26% respecto a 2019; y los trayectos en avión registran un crecimiento del 34% en relación con ese año.

«Este año será muy positivo para el sector gracias a que el turismo local mantendrá probablemente las buenas cifras dada la demanda creciente de búsquedas vacacionales», apunta la directora de medios de Rocket Digital, Marta Sánchez, que señala que «al mismo tiempo, muchas de las rutas internacionales no se han recuperado tras el covid y los precios para las rutas restantes son elevados, algo que propiciará la afluencia intraeuropea. Este escenario debería repercutir muy positivamente en los movimientos turísticos hacia los países mediterráneos», explica.

Se buscan empleados

Las buenas perspectivas en cuanto a la demanda turística quedan empañadas por el plano laboral: las empresas no encuentran personal. «Las condiciones en hostelería y turismo siguen sin situarse en niveles de calidad aceptable. La falta de profesionales no es porque no quieran trabajar en el sector, sino que no quieren hacerlo con estas condiciones salariales y del día a día», apuntaba ayer el secretario federal de institucional y comunicación de CC.OO., Marcos Gutiérrez, durante la presentación de su informe anual sobre el sector.

Mientras hoteles y restaurantes buscan trabajadores todavía estas semanas de cara a la que es su campaña más relevante, el sindicato denuncia que las condiciones «son cada vez menos atractivas para los jóvenes». Según sus datos, el salario medio en hostelería (el coste laboral total) se sitúa en un 53% del salario medio en España. «El medio se sitúa en 2.838 euros, servicios de alojamiento 2.367 euros, y comidas y bebidas en 1.516», describía el secretario general de CC.OO. Servicios, Chema Martínez.

A su juicio, en restauración las condiciones «son más duras y más precarias, ahí se dan los alargamientos de jornada no retribuidas, pagos en B (con polémicas impostadas como las propinas), y allá donde los horarios son mas complicados, más duros, se pierde empleo», remachaba Martínez. Esta situación laboral no casa, insistía, con los «datos récord» que se esperan para este verano: «Van a ser 50 millones de turistas, y el turismo vacacional de ocio se va a situar en las mejores cifras de la historia».

Los precios, al alza

El aumento de la demanda sí que está yendo de la mano con el incremento de los precios, también evidente en estos próximos meses. Según eBooking.com, en 2023 el precio medio por noche en los alojamientos vacacionales se situará en los 158 euros, frente a los 135 euros que costaba en 2022.

Este año, pernoctar en nuestro país será «un 14,6% más caro que en 2022. Esta subida se explica por la fuerte demanda de los meses de junio, julio, agosto y septiembre, junto con la elevada y persistente inflación», apuntan desde la empresa.

El incremento de tarifas «sigue con la tendencia al alza en los precios del último año, si bien la subida será algo menor que en Semana Santa, cuando las reservas fueron un 22% más caras que en 2022, y que durante el puente de mayo, con un incremento del precio del 25% respecto al año anterior», señala director de eBooking.com, Toni Raurich.