La falta de mercancías por tren cuesta 800 millones a los puertos

El Gobierno tiene en el Congreso atascados los incentivos para fomentar la vía férrea frente a la carretera

Trenes de mercancías en el Higuerón (Córdoba). v. merino
Antonio Ramírez Cerezo

Los puertos españoles acusan el déficit de transporte de mercancías por ferrocarril en cientos de millones de euros que podrían ahorrarse anualmente con su impulso. Según los cálculos de Ocean Capital Partners (OCP), el mayor uso de esta modalidad en el movimiento de mercancías ... podría generar un ahorro directo de costes para el sistema situado en el entorno de los 800 millones de euros anuales.

