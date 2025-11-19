Suscribete a
La factura que pagan las empresas por impuestos ambientales ha subido un 60% desde el inicio de la era Sánchez

Una nueva estadística del INE revela que el tejido productivo ha encajado un sobrecoste de cerca de 6.000 millones desde el año 2018, en tanto que la factura para los hogares apenas ha variado

Torre de refrigeración y reactores I y II de la central de Ascó
Torre de refrigeración y reactores I y II de la central de Ascó
La factura fiscal que el tejido productivo español soporta por impuestos ambientales se ha incrementado en un 60% desde que Pedro Sánchez accedió al Gobierno de España en 2018, según revela la estadística de cuentas ambientales que ha difundido este martes el Instituto Nacional ... de Estadística (INE). La muestra contabiliza las cargas que hogares y compañías soportan por las figuras impositivas que gravan la producción de electricidad, las emisiones contaminantes, la gestión del agua o el gasto, con excepción de las asociadas al IVA.

