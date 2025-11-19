La factura que pagan las empresas por impuestos ambientales ha subido un 60% desde el inicio de la era Sánchez

La factura fiscal que el tejido productivo español soporta por impuestos ambientales se ha incrementado en un 60% desde que Pedro Sánchez accedió al Gobierno de España en 2018, según revela la estadística de cuentas ambientales que ha difundido este martes el Instituto Nacional ... de Estadística (INE). La muestra contabiliza las cargas que hogares y compañías soportan por las figuras impositivas que gravan la producción de electricidad, las emisiones contaminantes, la gestión del agua o el gasto, con excepción de las asociadas al IVA.

El coste de este abanico de impuestos para el tejido empresarial se ha disparado desde los 10.197 millones de euros registrados en 2018 hasta los 16.017 millones que el INE midió en el ejercicio de 2024, último para el que se dispone de datos. La parte del león de esa factura se corresponde a impuestos sobre la energía, que ese año le supusieron una factura de 12.861 millones de euros a las empresas radicadas en el país y que han experimentado un crecimiento del 48% respecto a los 8.700 millones que suponían en 2018. El incremento ha sido del 32% en el caso de impuestos al transporte, entre los que se cuentan los impuestos de circulación y de matriculación; mientras que los que abonan por lo que el INE denomina 'contaminación y recursos' y que incluyen las emisiones contaminantes, de tratamiento de aguas o de gestión de residuos se ha más que duplicado de 989 millones de euros a 2.268 millones.

En esta cuenta se incluyen los recursos derivados del gravamen transitorio sobre las energéticas, que decayó este año y que hará que el año que viene la foto sobre la presión fiscal que soporta el tejido productivo sea más suave.

Las cargas sobre las empresas son las que explican, sustancialmente, el crecimiento de la relevancia de la imposición ambiental en los últimos años. Desde 2018 los ingresos por este tipo de figuras han aumentado desde poco más de 22.000 millones a cerca de 27.000 en 2024 y solo el año pasado aumentaron un 9%.

Pagan más las empresas y menos los hogares

La foto que ofrece el INE presenta a los hogares como los grandes beneficiados de la estrategia fiscal del Gobierno. Desde 2018 la factura para los ciudadanos de la imposición ambiental se ha reducido un 8,5%, principalmente porque pagan un 11,5% menos de impuestos por la energía, beneficiados por las medidas de alivio aprobadas por el Gobierno por la espiral de los precios energéticos que aligeraban la carga fiscal de las facturas y algunas de las cuales seguían vigentes en el año 2024. De nuevo, la estadística de 2025 probablemente ofrecerá una foto menos agradable.

En cualquier caso, se ha producido un trasvase sustantivo de cargas fiscales en la imposición ambiental. Si en 2018 los hogares pagaban el 53% de la carga fiscal de la imposición ambiental, en 2024 solo asumían un 40%. Lógicamente, el tejido productivo, por el contrario, ha pasado de sufragar el 47% de esa factura a soportar el 60% de la misma.