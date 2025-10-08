Suscribete a
La factura de las bajas se dispara un 12% por la cronificación de las de larga duración

El absentismo eleva las faltas al trabajo hasta los 1,5 millones cada día, según Civismo

El gasto en bajas laborales enfila un crecimiento del 223% en la última década

José María Camarero

El coste que están generando las bajas por incapacidad temporal (IT) empieza a pesar mucho más que el número de casos acumulados, ya de por sí elevado, de todo tipo de patologías sin resolución. Aunque los procesos aumentan, lo hacen ahora a un ... ritmo más moderado que el de hace un año: un 2% más hasta el pasado mes de julio. Sin embargo, la factura que tienen que asumir las empresas, a través de las mutuas y las prestaciones propias, se está incrementando a pasos agigantados con un incremento del 12,2% en ese mismo periodo, hasta los 11.500 millones de euros. Es decir, crece cuatro veces más el coste de la IT que el número de casos registrados, según los cálculos estimados por CEOE.

