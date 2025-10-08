La factura de las bajas se dispara un 12% por la cronificación de las de larga duración

El coste que están generando las bajas por incapacidad temporal (IT) empieza a pesar mucho más que el número de casos acumulados, ya de por sí elevado, de todo tipo de patologías sin resolución. Aunque los procesos aumentan, lo hacen ahora a un ... ritmo más moderado que el de hace un año: un 2% más hasta el pasado mes de julio. Sin embargo, la factura que tienen que asumir las empresas, a través de las mutuas y las prestaciones propias, se está incrementando a pasos agigantados con un incremento del 12,2% en ese mismo periodo, hasta los 11.500 millones de euros. Es decir, crece cuatro veces más el coste de la IT que el número de casos registrados, según los cálculos estimados por CEOE.

La clave en esta brecha entre bajas acumuladas y su impacto económico se explica por la acumulación de casos de muy larga duración. Es decir, los que registran ya más de dos años en esa situación, cuya factura es mayor a medida que transcurren más días. El número de procesos abiertos cuya duración es superior a los 730 días se ha incrementado un 140% en el último año, hasta el mes de julio. En el caso de los de año y medio, aumentan un 23,5%. Y los de más de un año crecen a un ritmo superior al 20%. Entre todos acumulan casi 200.000 trabajadores de baja de larga duración.

Esta coyuntura también afecta a la Seguridad Social, porque solo en 2024 tuvo que abonar prestaciones de IT por contingencias comunes superiores a los 15.000 millones de euros. El ministerio dirigido por Elma Saiz abrió a principios de una mesa de negociación para resolver el crecimiento de las bajas con algunas propuestas de colaboración, pero sin que se haya llegado a materializar un cambio que se refleje en los casos y costes de bajas.

Junto a los casos de incapacidad temporal se suma el absentismo, los trabajadores que no acuden a sus trabajos. En total, hay 1,5 millones de ocupados que faltan a sus puestos cada día en España. De ellos, 1,2 millones por estar de baja, según los cálculos de la Fundación Civismo. El resultado es la pérdida de un 7% de las horas pactadas en el mercado laboral, «situándose en cifras sin precedentes», tal y como denuncia este 'think tank'. Su estudio indica que el absentismo laboral se ha consolidado como un «fenómeno masivo», con un fuerte impacto económico y social. Y que cuesta a la economía entre 3% y el 3,5% del PIB anual, es decir, más de 45.000 millones de euros.

Esta cantidad supera ampliamente, por ejemplo, el gasto público en universidades, que representa el 1,2% del PIB, o en inversión y desarrollo (I+d), que se sitúa en el 1,4; y cuadriplica los recursos destinados a políticas activas de empleo, apenas un 0,2%, según esta organización.

Ante esta coyuntura, la presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, ha pedido este martes reforzar los servicios de inspección médica y más medios humanos para atajar el problema del absentismo. Varias comunidades autónomas siguen firmando acuerdos de colaboración con las mutuas, aunque son la minoría, y el cuello de botella se traslada a los servicios médicos públicos.