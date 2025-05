Experiencias en primera persona sobre el gran paso adelante en el mercado laboral

Pedro Barranco, MSc in Hospitality and Tourism Management (ESCP Business School)

«Necesitaba perspectiva profesional y práctica»

«El máster fue (comenta Pedro) un punto de inflexión en mi carrera. Con una trayectoria en Revenue Management y estrategias de negocio en la industria global del turismo, sabía que necesitaba un programa que ampliara mis conocimientos, y que me ofreciera una perspectiva internacional y práctica». La combinación de clases en ESCP y la experiencia académica en Cornell University le permitió profundizar en las mejores prácticas y en los últimos avances tecnológicos del sector.

Un recorrido cuya actualidad pasa por su desempeño profesional: «He implementado estrategias innovadoras y liderado equipos en organizaciones de primer nivel (Sani Ikos Hotel Group, Radisson Hotel Group y Mandarin Oriental Hotel Group). El máster me ayudó a construir una red profesional sólida, aún clave en mi desarrollo. Hoy, liderando la práctica de RM en 12 resorts de lujo en Grecia y España, digo con orgullo que el máster fue un catalizador en mi trayectoria».

Isabel Soriano, Executive Program en Transformación Digital CESIF-metrodora)

«He aprendido de expertos y profesionales de la industria»

«Ha sido una experiencia transformadora en mi trayectoria profesional, permitiéndome comprender la magnitud de la digitalización en salud (destaca Isabel). Nos encontramos en un momento trascendental, comparable a la revolución industrial, donde las nuevas tecnologías están redefiniendo la atención médica, están revolucionando la forma en que nos conectamos con los pacientes y gestionamos sus cuidados. A lo largo del máster, he profundizado en estos avances, aprendiendo tanto sus aplicaciones prácticas como su impacto en el futuro del sector».

«Aprender de expertos y profesionales de la industria, incluyendo ponentes y compañeros» ha contribuido a afrontar con mayores garantías de eficiencia su puesto como directora asociada (Clinical Project Scientist- Early Development Oncology) en Johnson & Johnson Innovative Medicine.

Irene Carmen Pérez, Máster de Ortodoncia Multidisciplinar Avanzada

(Universidad CEU San Pablo)

«He podido compaginar estudios y trabajo»

Irene acaba de terminar esta importante etapa de formación, con un máster «que ha cumplido mis expectativas satisfactoriamente. A lo largo del programa, he adquirido un conocimiento profundo y práctico, clave para mi desarrollo profesional. De hecho, ha logrado incorporarse al mercado laboral (Clínica Dental Dr. Pérez Antona y Salus Madrid)».

Señala la importancia del nivel académico del profesorado: «Es sobresaliente; especialistas con una perspectiva actualizada y gran capacidad para transmitir conocimiento. Su accesibilidad y disposición para resolver dudas enriquecen enormemente el aprendizaje y te acompañan para la entrada en el mundo profesional». Otro aspecto que destaca es «su estructura flexible, que me ha permitido compaginar eficazmente estudios y trabajo, algo esencial para mantener un equilibrio entre ambas responsabilidades».

Pedro Luis Sánchez, Grado en Derecho y Máster en Bolsa y Mercados Financieros (IEB)

«La formación adquirida en el máster fue determinante»

Pedro Luis subraya la importancia de cursar el máster simultáneamente, en cuatro años, con el grado «lo que me ha proporcionado las herramientas y conocimientos esenciales para enfrentar con confianza mi inicio laboral. El enfoque teórico-práctico impartido por profesores que son profesionales en activo del sector financiero, me proporcionó una formación actualizada y relevante. Y me ayudaron a comprender a fondo las funciones y el funcionamiento diario de los diferentes sectores».

Amplió su formación en Londres, en las prestigiosas escuelas de negocios London School of Economics y Bayes Business School, con las que el IEB tiene acuerdos. «En la actualidad, trabajo como Client Services Manager en el equipo de External Asset Management de Edmond de Rothschild (Europe). La formación adquirida con el Máster en el IEB fue determinante para acceder a esta posición en el equipo de EAM España».