Suscribete a
ABC Premium

Europa diseña un nuevo banco internacional para financiar el rearme

La nueva alternativa de inversión podría movilizar entre 100.000 y 500.000 millones de euros

Polonia prolonga los controles fronterizos hasta octubre en medio de fuertes protestas contra la inmigración

El rearme europeo

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen afp
Rosalía Sánchez

Rosalía Sánchez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El «Plan ReArm Europe» presentado en marzo de 2025 por la Comisión Europea, pretende movilizar un total de 800 mil millones de euros para inversiones en defensa. El proyecto ha topado, sin embargo, con las reticencias alemanas a las emisiones de deuda ... europea. En los contactos veraniegos del canciller Friedrich Merz con otros socios europeos va calando otra forma alternativa de financiación, que ha recibido ya el visto bueno de los gobiernos de Polonia y Noruega.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app