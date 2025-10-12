Suscribete a
Europa busca una compleja fórmula para equilibrar rentabilidad y sostenibilidad

El 'Paquete Omnibus' es un paso de Bruselas para suavizar las exigencias normativas medioambientales, pero las empresas hablan de un movimiento incompleto e insuficiente

Los gestores españoles apoyan en Bruselas los planes de reducir burocracia en la UE

Las próximas semanas son claves para definir en Bruselas el tono normativo de futuro
Alberto Velázquez

Octubre va a ser esencial para la nueva toma de temperatura en Europa de la responsabilidad administrativa frente a la sostenibilidad… desempeño en el que las diversas fuentes consultadas coinciden en el debido balance entre la 'economía verde' del siglo XXI y la irrenunciable ... competitividad empresarial. Aspectos abordados en el 'Paquete Ómnibus de Sostenibilidad' de la UE con un deseado objetivo, marcado por el 'wishful thinking', ajeno al 'greenwashing': Europa necesita una regulación sólida y coherente, pero también proporcionada y predecible, que combine sostenibilidad con competitividad e inversión.

