El euríbor sube por segundo mes consecutivo al 2,17% ante el frenazo del BCE a las bajadas de tipos

Pese al ligero ascenso, las hipotecas variables con revisión aún todavía se seguirán abaratando

El precio de la vivienda sube más de un 50% con Sánchez como presidente del Gobierno

Edificios de viviendas en construcción en Andalucía ABC
Daniel Caballero

El euríbor encadena dos meses consecutivos de ligerísima subida. Y detrás de este comportamiento se encuentra el frenazo del Banco Central Europeo (BCE) con las bajadas de tipos. El índice al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España ascendió en ... septiembre hasta el 2,17%, frente al 2,11% en el cual cerró en agosto.

