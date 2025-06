El euríbor se estanca por la incertidumbre geopolítica, pero abarata las hipotecas 1.500 euros al año

La renqueante evolución de la economía europea y la expectativa de que el Banco Central Europeo (BCE) lleve a cabo otra rebaja de los tipos de interés antes de terminar el año hacían pensar que el euríbor cerraría junio con otra bajada, pero no ha ... sido el caso. Exactamente, el índice se ha situado en el 2,081%, que es el mismo dato que en el mes pasado aunque, en términos interanuales, la tercera mayor caída (-43%) desde que el indicador entrase en vigor en 1999. Con este dato, que está a la espera de confirmación por el Banco de España, el euríbor se estanca tras un período de descensos constantes que empezó en marzo de 2024 (con excepción de enero de 2025, cuando se anotó una leve subida), anticipándose -como siempre ocurre con este indicador- a que el BCE iniciara las rebajas de tipos.

Según los analistas, en contra de otra bajada ha jugado la inestabilidad geopolítica -léase, la guerra en Oriente Medio- y el temor a que el petróleo repunte y arrastre la inflación a un cambio de tendencia. Finalmente, Irán decidió no cerrar el estrecho de Ormuz, circunstancia que sin duda hubiera disparado el barril de Brent más allá de los 100 dólares, pero a lo largo del mes pareció que iba a hacerlo y eso contribuyó a alejar a los bancos de la expectativa de otra rebaja de tipos.

Añádase a esto el hecho de que el cambio de tendencia en cuanto al precio del dinero parece cada vez más cercano; como ya explicó ABC, en el BCE algunas voces se apuntan ya a un parón en las rebajas de los tipos después del verano.

Hay que recordar que, en realidad, el euríbor es el tipo de interés al que los bancos se prestan dinero entre ellos, pero su evolución depende de la política monetaria que aplique el supervisor europeo. Y, lo más importante, es el principal índice que se usa en España para medir el interés de la mayoría de las hipotecas.

El portal inmobiliario Kelisto.es ha hecho los cálculos, tomando como referencia el valor medio de los préstamos hipotecarios en España. Para una hipoteca variable que se revise en junio, ese 2,08% se va a traducir en un descuento de 131 euros al mes o 1.573 euros al año.

A partir de aquí, la pregunta que se hacen todos los analistas es si el indicador bajará de la barrera del 2% antes de que termine el año, lo que supondría un hito no visto en los últimos tres años. Esto dependerá de la decisión que tome el BCE en los próximos meses, y sin duda Fráncfort tendrá un ojo puesto en la crisis en Oriente Medio y, no hay que olvidarlo, la guerra arancelaria, pues en una semana termina la tregua que aplicó Trump, y por ahora el presidente no parece dispuesto a prorrogarla.