Guía de gestoras de fondos

Los ETF se agiganta como vía preferente de la inversión global

Lejos de ser ya una rareza, estos instrumentos viven una edad de oro uniendo virtudes como su sencillez liquidez y bajo coste a una inesperada versatilidad

Adrián Espallargas

Hace apenas una década, los fondos cotizados, o ETF (exchange traded funds, en inglés), eran una rareza. Hoy forman parte del lenguaje cotidiano de los mercados y se han convertido en una de las principales vías de inversión global. Su bajo coste, la liquidez ... y la transparencia han cambiado la manera de construir carteras. No se trata de una moda: los flujos récord y la expansión simultánea entre minoristas e institucionales confirman una evolución profunda. Pero junto a la eficiencia surgen nuevas dudas. ¿Puede la concentración de índices distorsionar precios? ¿Hasta qué punto la automatización sustituye el criterio humano? La gestión pasiva avanza, aunque su equilibrio dependerá de cómo los inversores combinen técnica y juicio.

