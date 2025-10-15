Suscribete a
Un estudio desvela cómo afecta el problema de la vivienda a los jóvenes en España: lastra su patrimonio y les impide ahorrar

La escuela económica de Esade y la Fundación Mutualidad advierten en en informe del empobrecimiento de los menores de 30 años en nuestro país en las últimas dos décadas

La evolución de vivienda protegida por comunidad autónoma divide a España: Madrid la encabeza y algunas no aprobaron ningún proyecto en 2024

La falta de acceso a la vivienda lastra el patromonio de los jóvenes y les impide ahorrar
ISABEL PERMUY
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

La falta de acceso a la vivienda lastra la riqueza de los jóvenes españoles ya que solo uno de cada tres hogares enmarcados en la franja de edad entre 29 y 40 años posee una casa en propiedad, según el informe 'Radiografía de la ... evolución del patrimonio de los hogares españoles: la dificultad del ahorro para las nuevas generaciones' de Fundación Mutualidad y Esade.

