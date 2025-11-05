Suscribete a
El estatuto del becario nace sin apoyo político y con el aviso de los educadores de que no es un trabajo

Yolanda Díaz lleva la norma a Consejo de Ministros, tras dos años pausada ante las propias reticencias del PSOE

José María Camarero

Aunque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, trató de mostrar su satisfacción por lo que denomina que es «la reforma laboral para las nuevas generaciones en nuestro país», en referencia a la que se aprobó en 2022 tras pactar con empresarios y sindicatos, ... el estatuto del becario inicia su andadura sin visos de salir adelante a pesar de llevar dos años guardado en un cajón. El Consejo de Ministros aprobó ayer el anteproyecto de ley que definirá las relaciones de los estudiantes en prácticas en empresas. Una norma que previsiblemente chocará con la mayoría parlamentaria del Congreso. Y que inicia su andadura con las críticas de parte de la comunidad educativa alertando de que se legisla como si el becario fuera un trabajador más, cuando en realidad no lo es.

