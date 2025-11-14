Suscribete a
Estados Unidos reduce los aranceles a Suiza del 39 al 15% tras alcanzar un acuerdo comercial

Suiza enviará una gran cantidad de productos manufacturados a Estados Unidos y reducirá su superávit comercial

Trump sostiene un cartel sobre aranceles durante un discurso el pasado mes de febrero
Trump sostiene un cartel sobre aranceles durante un discurso el pasado mes de febrero

Reuters

Estados Unidos y Suiza han alcanzado un acuerdo comercial por el que Washington reducirá los aranceles al país europeo del 39% al 15%, según ha anunciado este viernes el Gobierno helvético. El Ejecutivo ha agradecido a Donald Trump su «constructiva participación».

«Suiza y ... Estados Unidos han encontrado una solución satisfactoria: los aranceles estadounidenses se reducirán al 15%», ha declarado el Gobierno suizo en una publicación en X. Asimismo, ha señalado que la reunión del ministro helvético de Economía, Guy Parmelin, con el representante comercial de Washington, Jamieson Greer, el jueves fue «productiva».

