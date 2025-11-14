Estados Unidos reduce los aranceles a Suiza del 39 al 15% tras alcanzar un acuerdo comercial

Estados Unidos y Suiza han alcanzado un acuerdo comercial por el que Washington reducirá los aranceles al país europeo del 39% al 15%, según ha anunciado este viernes el Gobierno helvético. El Ejecutivo ha agradecido a Donald Trump su «constructiva participación».

«Suiza y ... Estados Unidos han encontrado una solución satisfactoria: los aranceles estadounidenses se reducirán al 15%», ha declarado el Gobierno suizo en una publicación en X. Asimismo, ha señalado que la reunión del ministro helvético de Economía, Guy Parmelin, con el representante comercial de Washington, Jamieson Greer, el jueves fue «productiva».

Unos minutos antes, el propio Greer había anunciado este acuerdo comercial entre ambos países, que facilitarán más información a lo largo de la tarde del viernes. Según el texto, Suiza enviará una gran cantidad de productos manufacturados a Estados Unidos y reducirá su superávit comercial con Washington, ha afirmado, añadiendo que el pacto también se centra en los productos farmacéuticos, la fundición de oro y el equipamiento ferroviario. [HABRÁ AMPLIACIÓN]

