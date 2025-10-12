Españoles que rechazan jubilarse: rentas altas y optan por mejorar la pensión

No todos los trabajadores están deseando que lleguen los 65 años para dejar sus puestos y dedicarse a la buena vida de la jubilación tras décadas de esfuerzo laboral. Hay una parte de los españoles, pequeña pero cada vez más grande, que quiere seguir ... en sus puestos aun cuando pueden jubilarse porque se lo permite la ley. Socialmente constituyen una 'rara avis'. La jubilación demorada –así se le denomina técnicamente a esta coyuntura– va a más. Bien sea por las características de sus trayectorias –profesiones liberales, como abogados, economistas, facultativos–; bien porque se encuentran en circunstancias personales de ganas de seguir en sus tareas; o bien porque quieren tener una pensión mejor. Son las tres casuísticas que explican cómo el 11,4% de las nuevas altas que llegan a la Seguridad Social superan la edad legal de jubilación, fijada ahora en los 66 años y 8 meses.

Es decir, uno de cada diez potenciales jubilados se retiran del mercado laboral varios años después de lo que la norma les propone. Hace apenas seis años eran solamente un 4% del total, según los últimos datos del organismo. Este cambio de tendencia, que cada vez va a más, se explica por las recompensas que la última reforma de pensiones les ofrece en forma de incremento de la pensión (un 4% por año que se retrasa el retiro) o un cheque en pago único al jubilarse. Y no es una cuestión que les resulte baladí.

La edad media a la que se constata ese retiro retardado se encuentra ya en los 68 años y tres meses, según los datos recabados por ABC de la Seguridad Social. Es decir, casi más cerca ya de los 70 que de los históricos 65 años. Revela un importante cambio social frente a la creencia generalizada de que una buena parte de los españoles se jubila anticipadamente (lo hacen en realidad un 27% del total, frente a más del 40% de hace seis años) o quienes consideran que el mismo día que pueden acceder a la pensión, van a la oficina de la Seguridad Social a solicitarla para olvidarse del trabajo.

Pero, ¿quiénes constituyen este colectivo tan disruptivo? En términos generales, demoran su jubilación los trabajadores que tienen buenas carreras de cotización y elevadas nóminas o ingresos mensuales. Es decir, esos profesionales con fuerzas para seguir en su actividad sin que su estado físico se lo impida. Así se desprende del análisis realizado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). En su última opinión del sistema de pensiones, junto a los documentos técnicos, el organismo explica que el incremento de las altas de jubilación con retraso «se produce principalmente en las pensiones máximas y sin topes, acorde con un efecto incentivo de la nueva regulación debido a que las pensiones mínimas no tienen premio por demorar su percepción, siempre que requieran complemento de mínimo».

Con fuerzas... y más dinero

Entre quienes siguen trabajando más allá de la edad legal, hay todo un abanico de casos. Curro Cordero, sevillano de 67 años, es ejemplo de ello. Se jubiló tras 43 años cotizando, con algo más de 1.500 euros al mes de prestación. Tiene casa en propiedad. «Yo podría ser un jubilado cañón», afirma con sorna. La realidad es que compatibiliza trabajos con esa pensión, con contratos de artista. Se ve con fuerzas.

También llama la atención cómo la mayor parte de las jubilaciones demoradas se retrasan un año. Se trata de casi la mitad de los casos. Otra buena parte –un 25% del total aproximadamente– se retira a los dos años de cumplir la edad legal. Y así va decreciendo el número de retiros a medida que transcurre la edad. A partir de los 70 apenas un puñado de españoles sigue en sus puestos de trabajo a pesar de que la compensación va creciendo.

Porque ahí está la otra clave de esta situación: la recompensa que reciben por seguir trabajando voluntariamente. De media, este colectivo percibe 19.987 euros en forma de cheque, si es la opción que eligen al retirarse. Este pago único implica hasta 14.000 euros extra por cada año de retraso. Es la vía que elige más de un 25% de los trabajadores que siguen en sus puestos. El otro 75% restante lo componen aquellos que prefieren que su pensión futura se incremente proporcionalmente en función del momento en el que se retiren y los que eligen una fórmula mixta entre ambas posibilidades.

Por eso, los hay que quieren seguir trabajando para cumplir con todos los años cotizados y, al mismo tiempo, no les importa seguir en sus labores. Mihaita, rumana de 67 años, se encuentra en esa situación. Vive en Madrid y tiene un objetivo: «Quiero seguir ahorrando para tener una casa en mi país y me encuentro en buen estado para seguir trabajando sin problemas, no puedo quejarme», explica. Es otro de los miles de españoles que siguen sorprendentemente en el tajo aunque puedan jubilarse.