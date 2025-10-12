Suscribete a
Españoles que rechazan jubilarse: rentas altas y optan por mejorar la pensión

Uno de cada diez ocupados optan por seguir trabajando al menos hasta los 68,3 años, con un extra de 20.000 euros

Los españoles ya nos jubilamos con más de 65 años, pero las cuentas siguen sin cuadrar

Dependienta en una tienda ABC
José María Camarero

No todos los trabajadores están deseando que lleguen los 65 años para dejar sus puestos y dedicarse a la buena vida de la jubilación tras décadas de esfuerzo laboral. Hay una parte de los españoles, pequeña pero cada vez más grande, que quiere seguir ... en sus puestos aun cuando pueden jubilarse porque se lo permite la ley. Socialmente constituyen una 'rara avis'. La jubilación demorada –así se le denomina técnicamente a esta coyuntura– va a más. Bien sea por las características de sus trayectorias –profesiones liberales, como abogados, economistas, facultativos–; bien porque se encuentran en circunstancias personales de ganas de seguir en sus tareas; o bien porque quieren tener una pensión mejor. Son las tres casuísticas que explican cómo el 11,4% de las nuevas altas que llegan a la Seguridad Social superan la edad legal de jubilación, fijada ahora en los 66 años y 8 meses.

