El español Juvencio Maeztu, primer no sueco en dirigir Ikea a nivel mundial

Cambio de máximo calado en el gigante sueco de la distribución Ikea que, precisamente, tendrá por primera vez un máximo directivo no nacido en su país de origen. Llega a ese puesto Juvencio Maeztu, actual CEO adjunto, que comenzó su trayectoria en ... Ikea a principios de la década de los 2000 como director de tiendas en España y en los últimos 25 años ha ejercido diversos roles dentro de la multinacional sueca.

Ahora, Maeztu pasa a ser CEO y presidente a nivel mundial de Ingka Group —la sociedad que controla la mayoría de franquicias y que, por tanto, maneja Ikea—. Según explican desde la compañía, este nombramiento reconoce «su gran liderazgo y mentalidad emprendedora». Estiman que posee una amplia experiencia en tienda y en el mundo 'retail'. Sucede a Jesper Brodin, quien después de ocho años como CEO y 30 años dentro de Ikea, ha decidido enfocarse en nuevos retos profesionales.

«Es triste ver partir a Jesper después de 30 años, pero contamos con una estrategia sólida para los próximos años y estoy entusiasmado con lo que viene en el futuro. Juvencio tiene una amplia experiencia en IKEA y en el negocio retail, y sé que su liderazgo se ajusta de forma espléndida a las oportunidades y retos del futuro», ha manifestado Lars-Johan Jarnheimer, presidente del Consejo de Supervisión de Ingka Holding B.V.

Por su parte, Maeztu ha señalado que está «profundamente agradecido por la confianza depositada en mí, y es un orgullo avanzar ahora sobre el camino que Jesper, y otros antes que él, han abierto. Trabajar juntos durante los últimos siete años ha sido un privilegio, así como disfrutar de su liderazgo, su increíble contribución y, sobre todo, su amistad».

Juvencio Maeztu asumirá el nuevo cargo el 5 de noviembre de 2025 y sucederá a Jesper Brodin, quien permanecerá en la empresa hasta finales de febrero de 2026. Posteriormente, Jesper contribuirá como asesor senior de la Fundación Ikea, entre otras funciones.

Grandes retos

Maeztu, que dio sus primeros pasos en Alcorcón, una de las grandes tiendas que hay en la Comunidad de Madrid, llega en un momento sensible en el comercio mundial debido a las aranceles de Donald Trump que van a agitar toda la economía mundial.

No obstante, su paso por Reino Unido e India le otorgan una visión poliédrica del negocio, y le capacita para liderar una de los mayores gigantes del negocio minorista en Europa.

Hace unos meses, en una entrevista a ABC Sevilla, Maeztu hablaba sobre las estrategias del grupo para crecer en países en los que ya está presente como son Estados Unidos, China e India, unos mercados que han catalogado de «prioritarios». Otra de las directrices es reforzar la presencia en el centro de las ciudades y, de esta forma, abrirá una nueva tienda en Londres y, recientemente, hizo lo propio en París.

Desde hace unos años, Ikea tiene en marcha una política para que exista una tienda «a menos de diez minutos» de cada hogar en España. «Veremos cada vez tiendas más accesibles y de diferentes tamaños, también con más puntos de venta pequeños», asegura.