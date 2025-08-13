Suscribete a
ABC Premium

El español Juvencio Maeztu, primer no sueco en dirigir Ikea a nivel mundial

El directivo lleva ligado a la compañía desde 2001, y ahora asume la responsabilidad total de la empresas

Se trata de un momento muy delicado por los aranceles planteados por Donald Trump

Jesper Brodin y Juvencio Maeztu
Jesper Brodin y Juvencio Maeztu IMAGEN CEDIDA
Raúl Masa

Raúl Masa

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cambio de máximo calado en el gigante sueco de la distribución Ikea que, precisamente, tendrá por primera vez un máximo directivo no nacido en su país de origen. Llega a ese puesto Juvencio Maeztu, actual CEO adjunto, que comenzó su trayectoria en ... Ikea a principios de la década de los 2000 como director de tiendas en España y en los últimos 25 años ha ejercido diversos roles dentro de la multinacional sueca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app