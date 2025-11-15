Suscribete a
España roza los 50 millones de habitantes: estas son las comunidades autónomas que más crecen en lo que va de año

La población extranjera crece casi 20 veces más rápido que la española

Nuevo récord de población en España con 49,4 millones de personas

Metro de Madrid en hora punta
Metro de Madrid en hora punta Reuters
Jordi Martínez

La población española vuelve a encadenar un nuevo máximo histórico. Según la Estadística Continua de Población del INE, a 1 de octubre de 2025 nuestro país ha alcanzado los 49.442.844 habitantes. En solo un año, España ha sumado casi medio millón ... de residentes, un crecimiento que no responde a un repunte de los nacimientos —que siguen en mínimos—, sino al fuerte impulso de la población extranjera, que en este periodo ha crecido casi un 6 %, con cerca de 400.000 residentes más

