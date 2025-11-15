España roza los 50 millones de habitantes: estas son las comunidades autónomas que más crecen en lo que va de año

La población española vuelve a encadenar un nuevo máximo histórico. Según la Estadística Continua de Población del INE, a 1 de octubre de 2025 nuestro país ha alcanzado los 49.442.844 habitantes. En solo un año, España ha sumado casi medio millón ... de residentes, un crecimiento que no responde a un repunte de los nacimientos —que siguen en mínimos—, sino al fuerte impulso de la población extranjera, que en este periodo ha crecido casi un 6 %, con cerca de 400.000 residentes más

Solo desde el verano, la población de nacionalidad extranjera se ha incrementado un 1,12 %, mientras que la de nacionalidad española apenas lo ha hecho un 0,06 %. Ese leve aumento, además, se explica por la nacionalización de ciudadanos extranjeros, pues la población nacida en España ha caído un –0,02 %.

En estos últimos tres meses, las principales nacionalidades que han llegado a España son la colombiana (32.100 entradas), la propia española (24.500 retornados) y la marroquí (23.400). Y entre los que se han ido ocurre lo mismo, pero a menor escala: se marchan sobre todo españoles (9.100), colombianos (8.200) y marroquíes (7.900).

Estas son las comunidades autónomas que más crecen

Si se baja al detalle por comunidades autónomas, el mapa deja claro que el crecimiento no se reparte por igual. En lo que va de 2025, el tirón demográfico se concentra sobre todo en la mitad este y en el centro peninsular, con la Comunidad Valenciana y Aragón como grandes polos atractores.

En el primer trimestre del año (datos a 1 de abril), la comunidad que más creció en términos relativos fue Madrid, con un +0,45 %, seguida muy de cerca por la Comunidad Valenciana (+0,37 %) y la Región de Murcia (+0,26 %). En el segundo trimestre (1 de julio), Aragón protagonizó el mayor salto, con un +0,91 %, mientras que la Comunidad Valenciana volvió a situarse en el podio con un +0,50 %, ligeramente por delante de Baleares, que avanzó un +0,42 %. Y en verano (1 de octubre), la Comunidad Valenciana recuperó el liderazgo con un incremento del +0,40 %, seguida esta vez por Aragón (+0,36 %) y Castilla-La Mancha (+0,34 %).

La foto del conjunto es bastante clara, con la Comunidad Valenciana como la región más dinámica del año, encadenando presencia en el podio en los tres cortes y acumulando uno de los mayores aumentos relativos. Aragón aparece como el otro gran motor demográfico, con un segundo trimestre disparado y un nuevo repunte al cierre del verano.

Primer trimestre de 2025 Variación entre el primer trimestre de 2025 y el cuarto trimestre de 2024. Porcentaje

Comunidad de Madrid: + 0,45 %

Comunidad Valenciana: + 0,37 %

Ciudad Autónoma de Melilla: + 0,34 %

Región de Murcia: + 0,26 %

La Rioja: + 0,24 %

Comunidad Foral de Navarra: + 0,20 %

Castilla - La Mancha: + 0,12 %

Segundo trimestre de 2025 Variación entre el segundo y el primer trimestre de 2025 (porcentaje)

Aragón: + 0,91 %

Comunidad Valenciana: + 0,50 %

Illes Balears: + 0,42 %

Cataluña: + 0,30 %

Castilla-La Mancha: + 0,28 %

Región de Murcia: + 0,24 %

Tercer trimestre de 2025 Variación entre el tercer y el segundo trimestre de 2025 (porcentaje)

Comunidad Valenciana: + 0,40 %

Aragón: + 0,36 %

Castilla-La Mancha: + 0,34 %

Cataluña: + 0,32 %

Comunidad Foral de Navarra: + 0,32 %

Principado de Asturias: + 0,30 %

La Rioja: + 0,30 %

Cantabria: + 0,27 %

Ciudad Autónoma de Melilla: + 0,24 %

Castilla y León: + 0,23 %

Galicia: + 0,20 %

Madrid y Cataluña no se quedan atrás

Eso sí, cabe destacar que la nota del INE se centra en porcentajes y no en cifras absolutas, lo que cambia mucho la lectura demográfica. En cifras absolutas, Cataluña y la Comunidad de Madrid siguen siendo los grandes motores del crecimiento poblacional, por su volumen de población y porque, especialmente en el caso catalán, encadenan varios trimestres con crecimientos por encima de la media estatal.

Andalucía, por su parte, a pesar de ser la comunidad más poblada de España, ha crecido bastante menos y sus variaciones trimestrales se quedan en el 0,02 %, el 0,10 % y el 0,06 %, todas por debajo de la media nacional.