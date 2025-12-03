España recibe un 3% más de turistas extranjeros hasta octubre, pero dice prácticamente adiós al hito de los 100 millones de visitantes en 2025

España, si nada se tuerce, firmará al cierre de 2025 un nuevo récord histórico de llegada de turistas extranjeros, pero tiene ya complicado llegar al hito de los 100 millones de visitantes como llegó a vaticinarse a principio de año. Entre enero y octubre, han ... sido 85,6 millones de foráneos los que han aterrizado en España, un 3,5% más respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos desvelados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero teniendo en cuenta que noviembre y diciembre son dos de los meses más flojos del año para el sector (el año pasado apenas se rebasaron los 5 millones tanto en noviembre como en diciembre), alcanzar la cifra redonda se antoja ya casi imposible.

En ese objetivo, tampoco ayudará la estabilización en la que se encuentra inmersa el sector turístico y que continuará durante el otoño a tenor de los datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur). España recibió en octubre 9,2 millones de turistas internacionales, un 3,2% más que en el mismo mes de 2024, pero se trata de un crecimiento tres veces menor que el del 9,5% firmado en octubre de 2024. En esta desaceleración ha influido el retroceso de visitantes de mercados clave como Alemania (-3,2%), Italia (-1,2%) y también de los países nórdicos (-0,7%), que todavía en el décimo mes del año suelen ser un buen aliado para el sol y playa español.

La duración de la estancia mayoritaria entre los turistas fue de cuatro a siete noches, con más de 4,6 millones y un aumento anual del 1,6%. El número de visitantes se incrementó un 0,3% entre los que no pernoctan (excursionistas), mientras que descendió un 3,9% entre los turistas con mayor duración (más de 15 noches).

En cuanto a comunidades autónomas, Cataluña fue el primer destino principal de los turistas en octubre, con el 21,4% del total y le siguieron Baleares (17,0%) y Andalucía (15,4%). Un podio que no cambia si se mira el acumulado del año, donde también lidera Cataluña (17,8 millones y un aumento del 1,0% respecto al mismo período de 2024), y le secundan Baleares (15,3 millones y un incremento del 2,5%) y Andalucía (13,0 millones, un 6,9% más).

Los principales países emisores en los 10 primeros meses fueron Reino Unido (con más de 17,1 millones y un aumento del 3,9%), Francia (con casi 11,4 millones y una bajada del 0,1%) y Alemania (con cerca de 10,8 millones, un 0,8% más).

El gasto turístico sigue al alza

Donde hay algo menos de ralentización es en el gasto de los visitantes que hasta octubre supera los 118.000 millones de euros, un 7% más que a la misma altura de 2024, según la Encuesta de Gasto Turístico (Egatur), publicada también este miércoles por el INE. En octubre fueron 12.785 millones de euros lo que desembolsaron los visitantes foráneos, un 7,4% más, pero aún así, este crecimiento representó menos de la mitad del alza del 15,5% registrado en el mismo mes de 2024.

El gasto medio por turista fue de 1.383 euros, con un incremento anual del 4,2%. Por su parte, el gasto medio diario creció un 5,5%, hasta los 201 euros. Los principales países emisores en cuanto al nivel de gasto en octubre fueron Reino Unido (con el 17,2% del total), Alemania (12,6%) y Francia (7,8%). El gasto de los turistas residentes en Reino Unido aumentó un 3,6% en tasa anual, el de los de Alemania disminuyó un 3,3% y el de los de Francia creció un 9,5%.