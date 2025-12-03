Suscribete a
España recibe un 3% más de turistas extranjeros hasta octubre, pero dice prácticamente adiós al hito de los 100 millones de visitantes en 2025

El turismo confirma que la senda de la estabilización continuará durante el otoño tras crecer el gasto de los foráneos un 7,4% en octubre, la mitad que en el mismo periodo de 2024

Fuga de turismo nacional al extranjero por los altos precios de los alojamientos

Belén díaz
Antonio Ramírez Cerezo

España, si nada se tuerce, firmará al cierre de 2025 un nuevo récord histórico de llegada de turistas extranjeros, pero tiene ya complicado llegar al hito de los 100 millones de visitantes como llegó a vaticinarse a principio de año. Entre enero y octubre, han ... sido 85,6 millones de foráneos los que han aterrizado en España, un 3,5% más respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos desvelados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Pero teniendo en cuenta que noviembre y diciembre son dos de los meses más flojos del año para el sector (el año pasado apenas se rebasaron los 5 millones tanto en noviembre como en diciembre), alcanzar la cifra redonda se antoja ya casi imposible.

