España pone los cimientos para el blindaje de las comunicaciones en el mundo cuántico

Un pionero sistema geoestacionario de Thales e Hispasat es el estandarte del esfuerzo en I+D que se está desplegando para afrontar un reto muy complejo

Las empresas españolas programan la revolución cuántica

Maqueta de parte de la tecnología de esta iniciativa conjunta de Thales Alenia Space e Hispasat
Maqueta de parte de la tecnología de esta iniciativa conjunta de Thales Alenia Space e Hispasat B.R.
Belén Rodrigo

El pasado jueves Thales Alenia Space en España anunció su colaboración con Hispasat para la creación del primer sistema español geoestacionario de distribución de clave cuántica (QKD-GEO). Un sistema pionero con el que se pretende reforzar la seguridad de las comunicaciones en un momento ... en el que el desarrollo de los ordenadores cuánticos hace presentir futuras amenazas. «La QKD proporciona un método para compartir una clave secreta entre dos partes de forma incondicionalmente segura. Con esta tecnología, siempre se detecta la presencia de un intruso y por lo tanto, se descarta la clave comprometida», resaltó Antonio Abad, director técnico de Hispasat, durante la presentación del proyecto ante los medios de comunicación.

