Suscribete a
ABC Premium

España pierde 14.358 empleos en noviembre por la fuerte caída de la actividad en la hostelería

El final definitivo de la temporada turística se deja notar en el mercado laboral a pesar del auge del comercio mientras el paro se reduce en 18.805 personas

Yolanda Díaz aprobará una subida del SMI con dos cuantías para que Hacienda decida si aplica el IRPF

España pierde 14.358 empleos en noviembre por la fuerte caída de la actividad en la hostelería

La ecuación de peores condiciones meteorológicas, menos terrazas y contención en el gasto en ocio de los españoles ha vuelto a derivar en el impacto en el mercado de trabajo, donde se han perdido 14.358 empleos en noviembre tras la liquidación definitiva de ... una temporada alta turística que este año se había prolongado más allá del verano. Este descenso en el número de afiliados ha llevado a la Seguridad Social a cerrar el mes con una media de 21,8 millones de ciudadanos, el nivel más elevado de la historia para este periodo, según los datos difundidos este martes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app