España pierde 14.358 empleos en noviembre por la fuerte caída de la actividad en la hostelería

La ecuación de peores condiciones meteorológicas, menos terrazas y contención en el gasto en ocio de los españoles ha vuelto a derivar en el impacto en el mercado de trabajo, donde se han perdido 14.358 empleos en noviembre tras la liquidación definitiva de ... una temporada alta turística que este año se había prolongado más allá del verano. Este descenso en el número de afiliados ha llevado a la Seguridad Social a cerrar el mes con una media de 21,8 millones de ciudadanos, el nivel más elevado de la historia para este periodo, según los datos difundidos este martes.

El mercado laboral español sigue sin poder quitarse uno de los hándicap que siempre le han acechado: la dependencia de las actividades vinculadas a la restauración y al turismo. En otoño e invierno, el impacto de los despidos en este sector se deja notar en el conjunto de afiliaciones. Solo en noviembre han dejado de trabajar en la hostelería 116.662 españoles. Esa reducción, junto a la registrada en se ha comido cualquier atisbo de mejora en otras actividades como en el comercio, con 23.905 empleos más, gracias al inicio de las campañas de Navidad y Black Friday, o en la educación, donde se sigue contratando personal docente, con casi 30.000 ocupados adicionales.

La reducción de empleos registrada en noviembre es un descenso menos pronunciado que el experimentado en este mismo mes en 2024 (se perdieron entonces 30.051 puestos de trabajo, casi el doble que en 2025) y está muy por debajo del promedio del periodo 2017-2019, previo al 'shock' que provocó la pandemia. En el último año la Seguridad Social ha sumado suma 522.771 afiliados, lo que supone un incremento del 2,5%. Y a la espera del dato de diciembre, condicionado por las altas en el comercio, se mantiene la senda medio millón de puestos de trabajo más al año.

De lo que tampoco se despide el mercado laboral es de la tendencia a contratar los lunes y despedir los viernes a una parte de la población, a pesar de que la reforma laboral quería acabar con este tipo de prácticas. Y ya son más de tres millones de extranjeros los que trabajan en España, un 14% de los afiliados al sistema. Para Elma Saiz, ministra de Seguridad Social, «el empleo en España sigue creciendo a un ritmo superior al de otras economías europeas». Y lo hace, insiste, «de forma continuada en sectores de alto valor añadido como son Información y Comunicación y Actividades Profesionales Científicas y Técnicas».

2,4 millones de parados

Mientras tanto, el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de noviembre se ha reducido en 18.805 ciudadanos en relación con el mes anterior. Respecto a noviembre de 2024, el desempleo ha descendido en 161.057 trabajadores, un 6,23%. Así, el paro registrado se ha situado en 2.424.961, la cifra más baja para este mes desde 2007.

El paro se reduce en noviembre en todos los sectores económicos y también entre el colectivo denominado como Sin Empleo Anterior. De esta manera, cae en Servicios en 13.013 personas (-0,73%), en Industria en 1.552 personas (-0,82%), en Agricultura en 1.332 (-1,74%) y en Construcción en 881 (-0,51%). En el caso del Colectivo Sin Empleo Anterior disminuye en 2.027 personas (-0,88%).