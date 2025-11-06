Suscribete a
ABC Premium

España lidera el paro juvenil en la Unión Europea: se sitúa 10 puntos por encima de la media

Eurostat recoge los datos del desempleo en los menores de 25 años en el mes de septiembre de 2025

El empleo mejora en 141.926 afiliados en octubre por el tirón de la educación

España lidera el paro juvenil en la Unión Europea: se sitúa 10 puntos por encima de la media
España lidera el paro juvenil en la Unión Europea: se sitúa 10 puntos por encima de la media ABC
Virginia López Esplá

Virginia López Esplá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El mes de octubre ha dejado una mejora del empleo en España con 141.926 más de afiliados medios a la Seguridad Social, lo que hace que la cifra total de cotizantes se quede en los 21,8 millones de personas.

Este tirón ... en el empleo del mes de octubre se ha producido gracias al sector educativo. No obstante, en nuestro país también se destruyen puestos de trabajo. Concretamente, durante el décimo mes del año, el paro ha subido en 22.101 personas, situándose en los 2,4 millones.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app