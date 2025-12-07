Suscribete a
La España despoblada busca reconfigurar su futuro seduciendo al talento digital

Las iniciativas para atraer a los nómadas digitales con propuestas de valor que van más allá de las ayudas directas se multiplican por todo el país

Los nómadas digitales cambian los planos del mercado inmobiliario español

Jorge Teixeira, de 25 años, trabaja para una consultora tecnológica y vive junto a su novia en el pequeño pueblo de Anceu, que apenas suma un centenar de habitantes
Belén Rodrigo

Se calcula que ya hay 300.000 nómadas digitales que se han establecido en España, al menos por un tiempo, para trabajar de forma remota. Es el número de referencia al analizar el potencial que tienen las distintas regiones para atraer a estos trabajadores. No ... hay un registro como tal, ni se sabe dónde se instalan, pero sí hay conciencia de que ya hay destinos, las grandes ciudades, muy tensionados. A su vez, los entornos rurales necesitan nueva población y cada vez son más las comunidades autónomas que lanzan programas para fijar este tipo de perfiles en algunas de sus poblaciones.

