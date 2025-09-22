Escrivá, sobre la mejora de la oferta de BBVA: «No creo que varíe el calendario previsto, en octubre deberíamos tener el resultado»

«He dicho en varias ocasiones que este proceso ya se estaba prolongando durante demasiado tiempo. Ya estamos muy cerca del final y ahora el asunto está en menos de lo que decidan los accionistas, y de lo que diga la CNMV en los próximos ... días». El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha declinado pronunciarse sobre la decisión de BBVA de mejorar un 10% su oferta a los accionistas de Sabadell con el argumento de que el supervisor ya dijo hace un año todo lo que tenía que decir de la operación y ha mostrado su convicción de que este ajuste no prolongará aún más el proceso. «No creo que varíe el calendario previsto y en octubre ya deberíamos conocer el resultado de la oferta», ha dicho.

En una conferencia pronunciada en la sede del Consejo General de Economistas, en Madrid, el gobernador del Banco de España ha reiterado su solicitud de que se aborden los cambios regulatorios que sean necesarios para impedir que una operación de esta naturaleza vuelva a prolongarse durante tanto tiempo. Entiende que es una anomalía que dos de las principales entidades del escenario bancario nacional lleven más de un año enredadas en una operación corporativa «en la que están concentrando mucho esfuerzo y una energía que podría dedicarse a otros aspectos» y que el marco regulatorio debe garantizar que las opas se resuelvan de manera más rápida.

José Luis Escrivá no considera que la forma en que se ha desempeñado el proceso, en el que el Gobierno ha tenido un papel crítico al imponer condiciones más allá de las establecidas por los reguladores, haya puesto en cuestión el papel que tanto la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia como la CNMV juegan en garantizar el equilibrio entre el ofertante y el opado en este tipo de operaciones. «A nosotros al fin y al cabo solo nos corresponde decidir sobre cuestiones de solvencia y reputación y es algo que ya hicimos hace ahora algo más de un año», ha subrayado.