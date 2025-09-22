Suscribete a
Escrivá, sobre la mejora de la oferta de BBVA: «No creo que varíe el calendario previsto, en octubre deberíamos tener el resultado»

El gobernador del Banco de España se muestra favorable a una revisión de la normativa para que en el futuro este tipo de operaciones no se prolongue durante tanto tiempo

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá
Bruno Pérez

«He dicho en varias ocasiones que este proceso ya se estaba prolongando durante demasiado tiempo. Ya estamos muy cerca del final y ahora el asunto está en menos de lo que decidan los accionistas, y de lo que diga la CNMV en los próximos ... días». El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha declinado pronunciarse sobre la decisión de BBVA de mejorar un 10% su oferta a los accionistas de Sabadell con el argumento de que el supervisor ya dijo hace un año todo lo que tenía que decir de la operación y ha mostrado su convicción de que este ajuste no prolongará aún más el proceso. «No creo que varíe el calendario previsto y en octubre ya deberíamos conocer el resultado de la oferta», ha dicho.

