Caixabank no pagó intereses «por error» durante años a algunos clientes de Bankia

La entidad envía cartas a 700 usuarios para informarles del fallo y hacerles el ingreso

Una oficina de Caixabank en 2020, en plena fusión con Bankia
Una oficina de Caixabank en 2020, en plena fusión con Bankia EFE
Daniel Caballero

Cuatro años después de la integración de Bankia en Caixabank, la entidad catalana ha detectado un error interno en sus sistemas por el cual ha estado todo este tiempo sin pagar intereses que les correspondían a cientos de clientes que provenían del banco ... controlado por el Estado. Un «error» que afectaba a un número reducido de usuarios que tenían que disfrutar de una remuneración vinculada a su cuenta de la hipoteca pero que nunca llegó a producirse, hasta ahora.

