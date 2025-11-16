Suscribete a
La errática estrategia de Junts confunde a la empresa catalana

Valoran su papel para frenar las medidas «anti empresa» del Gobierno pero lamentan su falta de fiabilidad

Con el 'procés' ya superado, los empresarios echan en falta consenso y política desde la centralidad

Junts se desentiende en el último momento de la prórroga de la vida útil de Almaraz y avala el calendario de cierre del Gobierno

Reunión ejecutiva de Junts con Carles Puigdemont en videollamada
Àlex Gubern

Barcelona

No saben muy bien a qué atenerse. La empresa catalana asiste desconcertada a la errática estrategia de Junts, partido al que durante una semana ven como un socio clave para corregir los excesos legislativos del Gobierno del PSOE y sus socios de Sumar ... , y a la siguiente ven como una formación impredecible, generadora de tensiones y únicamente focalizada en resolver el futuro personal de su líder Carles Puigdemont. «La empresa busca estabilidad, un entorno predecible, y con Junts queda claro que esto no es posible», explican a ABC fuentes empresariales, que no esconden su irritación ante un panorama político que «no ayuda en nada, con la legislatura agonizando y los partidos actuando solo en función de sus intereses», apuntan señalando de manera particular al partido del expresidente catalán.

