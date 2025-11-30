Suscribete a
La era de la factura electrónica asoma por la esquina con demasiados deberes pendientes

Distintos estudios revelan que más de la mitad de las empresas no han empezado la adopción del nuevo sistema, que será obligatorio en 2026

Una experta en ciberseguridad avisa de la nueva norma para los autónomos en la que cada factura se enviará a Hacienda «en tiempo real»

Los expertos creen que parte del fraude que evite Verifactu podría trasladarse al efectivo
Adrián Espallargas

Se acerca el momento. Verifactu ya está a la vuelta de la esquina. Tras meses de preparativos y sucesivos ajustes normativos, el nuevo sistema de facturación electrónica comenzará a aplicarse a partir de 2026, cuando empresas y autónomos deban adaptarse a los nuevos requisitos de ... facturación de la Agencia Tributaria. El objetivo, dice Hacienda, es mejorar la trazabilidad y terminar con los programas que permiten modificar u ocultar facturas fuera del control de Hacienda. A las puertas de su entrada en vigor, el tejido empresarial encara un momento decisivo, con una pregunta que pesa cada vez más: ¿están las empresas preparadas para dar el salto?

