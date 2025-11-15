Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Policía investiga la muerte de Encarnita Polo en una residencia de mayores de Ávila a manos de otro interno

La era Calviño vista por Nadia Calviño: «Parecía que alrededor del Gobierno todos actuaban de forma irresponsable»

La exvicepresidenta solo encuentra aciertos y batallas ganadas en el balance de sus 2.000 días en el Gobierno de Sánchez

Nadia Calviño: «Me quedó por hacer un gran banco público en torno al ICO»

La exvicepresidenta del Gobierno y presidenta del BEI, Nadia Calviño
La exvicepresidenta del Gobierno y presidenta del BEI, Nadia Calviño EFE
Bruno Pérez

Bruno Pérez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Un funcionario de larga trayectoria en el Ministerio de Economía lo resumía así. «He trabajado con muchos ministros que se creían los más listos de la clase; Calviño, en cambio, se veía como la única lista de la clase». Nadia Calviño fue en su día ... el alto directivo más joven de la historia de la Comisión Europea y desarrolló allí una brillante carrera funcionarial que le granjeó un gran cartel...en Bruselas. Cuando Sánchez la llamó para ser su ministra de Economía era, según reconoce en su libro de memorias '2.000 días en el gobierno', un perfil con «un gran bagaje profesional y una sólida reputación internacional, pero una perfecta desconocida para el público de nuestro país». Lo que vino después fueron cinco años y medio de gestión en los que la exvicepresidenta solo aprecia avances y aciertos, ensombrecidos a su juicio por el desenfoque de los medios y el ruido creado por socios y oposición.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app