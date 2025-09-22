Endesa eleva la presión hacia el Gobierno y la CNMC para elevar la retribución a las redes

Las eléctricas van a dar toda la guerra posible para que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) eleve la tasa de retribución financiera que cobran las compañías por invertir en redes. El último en comparecer en primera persona ha ... sido el consejero delegado de Endesa. José Bogas ha sacado toda la artillería, y este lunes aseguró que no van a poder ejecutar una mejora de su plan estratégico si el regulador no eleva dicho pago a las empresas.

Por el momento todo entra en el terreno de los condicionales, y nadie moverá su dinero a ningún sitio hasta conocer qué decide el regulador. Por eso, el máximo directivo de Endesa se ha alejado de las sutilezas, y en un evento público aseguró que con la actual propuesta de tasa de retribución financiera y la metodología propuesta por la CNMC para la actividad de redes eléctricas será imposible para el grupo cumplir con su plan inversor a 2027.

Bogas recordó que en su plan estratégico, actualizado el pasado mes de noviembre, la energética prevé elevar sus inversiones en la red eléctrica hasta los 4.000 millones de euros, un 45% más que en la hoja de ruta anterior 2024-2026, aunque subrayó que con el borrador actual la compañía «no va a ser capaz de replicar ese plan».

En estos momentos la CNMC está valorando las aportaciones recibidas y aprobará la propuesta definitiva a través del Consejo de la CNMC para remitir al Consejo de Estado. Una vez completados estos trámites, explican fuentes del regulador a ABC, la norma se aprobará y publicará conforme al procedimiento establecido. Pero en este proceso el Ministerio para la Transición Ecológica tiene la obligación de remitir un informe al respecto.

Por eso, Endesa mete una doble presión, tanto a la CNMC como el Gobierno, porque la decisión final se verá influida. Algo que ya ha sucedido 'de facto' con el real decreto de planificación de la red eléctrica donde se han quitado los límites a la inversión. De esta manera, y de forma en diferido, el ministerio lanza un mensaje sobre la necesidad de elevar la retribución sobre las redes.

Queda partido

Pese a todo, Bogas mostró su confianza en que se podrá llegar «a algún punto de acuerdo razonable» para la CNMC y las empresas que dé la solución para impulsar la red de transporte y de distribución eléctrica, «que es la gran olvidada en esta transición, o ha sido la gran olvidada en esta transición energética», aseguró el CEO de Endesa.

Y no es la única voz en esta dirección. La semana pasada, durante un encuentro con periodistas, la directora de regulación de la patronal eléctrica Aelec, Marta Castro, ya dejó entrever que existía una presión soterrada por parte del Gobierno al reconocer en la nueva planificación eléctrica la necesidad de más dinero. Por eso, las compañías prevén que al final la CNMC modifique su actual propuesta del 6,46%, frente al 5,58% actual, pero que está muy alejada de la que se da en otros países de Europa y que se sitúa entre el 7,3-8,5%.