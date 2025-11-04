Las empresas instan a Industria a que no se cometa un «error histórico» con la inversión en redes eléctricas

El futuro de las redes eléctricas se juega en las próximas semanas y, de momento, parece que no está a favor de las empresas energéticas y todos los que necesitan de una mejor infraestructura. Así lo ponen de manifiesto desde la Asociación para la ... Transición Energética, que han enviado una misiva al ministro de Industria, Jordi Hereu, en el que plasman un comunicado firmado por 70 organizaciones empresariales en el cual se muestra «el enorme descontento y, sobre todo, preocupación de la sociedad civil y del sector industrial, vivienda y transporte sostenible en España por la reforma del marco regulatorio para la inversión en las redes de distribución eléctricas».

Hace pocos días se ha conocido que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha mejorado la tasa de retribución financiera, que es el dinero que ganan las eléctricas por invertir en redes, pero se ha quedado lejos de lo que ellas ansiaban. Competencia ha elevado su propuesta al 6,58%, un punto porcentual por encima de la actual. La cifra supone un ligero aumento respecto al 6,46% propuesto el pasado mes de julio y todavía se encuentra por debajo del entorno del 7% que reclamaba el sector como tasa de retribución financiera para su actividad de redes eléctricas.

Ante este panorama, la Asociación junto a 70 asociaciones representativas del sector industrial, empresarial, vivienda y sociedad civil española piden «responsabilidad en la regulación de las redes de distribución eléctricas para que las inversiones sean técnica y económicamente posibles en los

próximos años y, con ello, se pueda conectar el máximo número posible de nuevas empresas ( objetivo país de reindustrialización) y de desarrollos inmobiliarios (para solucionar el problema de la vivienda en España), así como permitir el suministro eléctrico para el transporte sostenible por carretera».

Esta situación la enmarcan «en medio de un proceso de transición energética y electrificación de la economía, la existencia de las infraestructuras que conectan generación y demanda las redes son la llave que permiten aprovechar las oportunidades que nos brindan los nuevos modelos energéticos».

Por todo ello, la Asociación insta a la CNMC a que «tenga en cuenta la necesidad real de expansión de las redes de distribución eléctrica (no sólo el refuerzo de las ya existentes) en su decisión y le solicitamos estar a la altura del momento crítico en el que nos encontramos modificando su propuesta de reglas para las redes eléctricas».

Estiman que «la propuesta, al determinar por primera vez un coste de conexión por KW supone el fin del servicio universal en un servicio básico, para todos aquellos proyectos industriales o de vivienda cuyo coste de conexión supere el valor establecido como rentable para el sistema por la CNMC».