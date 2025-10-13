Suscribete a
ABC Premium

Las empresas hallan en la IA una brújula para el laberinto de las ayudas públicas

La tecnología facilita las tareas de búsqueda y tramitación, pero los dispares criterios de información de estas convocatorias aún son un duro escollo

La IA también busca su lugar en el sector público

La colaboración público-privada y la apertura de datos son necesarias para una mayor eficacia
La colaboración público-privada y la apertura de datos son necesarias para una mayor eficacia

Iciar Miner

Mantenerse informado de todas las ayudas y fondos públicos disponibles puede convertirse en un quebradero de cabeza administrativo para cualquier empresa, especialmente para las pymes. Empezando por localizar las convocatorias, comprobar los requisitos, justificar inversiones o evitar errores en la documentación requiere un tiempo ... que muchas pymes y autónomos no tienen. Si a eso le sumamos que además, deben tramitarse online, el procedimiento resulta tan complejo que muchos desisten antes de completarlo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app