Las empresas españolas priorizan su digitalización y relegan la transición verde a un segundo plano

El Observatorio de Competitividad Empresarial de la Cámara de España detecta cierta desconfianza en el poder transformador de los fondos europeos para la recuperación

La gran empresa pide más peso del sector privado en los fondos europeos y eliminar burocracia

Las empresas españolas han centrado su modernización en la transformación digital ABC
Bruno Pérez

El intenso proceso de modernización experimentado por la empresa española en los últimos años ha pasado más por su transformación digital que por la incorporación de prácticas y hábitos sostenibles en lo ambiental, lo que desde el Gobierno se ha dado en denominar ... transición ecológica o energética. Así lo atestigua la última edición del Observatorio de Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España, que tras pulsar la opinión de 1.765 empresas de todos los tamaños y sectores ha concluido que estas han priorizado la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas o la innovación de sus productos o servicios, sobre otros elementos como la gestión de personas o el objetivo de ganar tamaño, y que han situado la implantación de prácticas sostenibles como la prioridad menos relevante a la hora de afrontar su proceso de transformación.

