Las empresas españolas priorizan su digitalización y relegan la transición verde a un segundo plano

El intenso proceso de modernización experimentado por la empresa española en los últimos años ha pasado más por su transformación digital que por la incorporación de prácticas y hábitos sostenibles en lo ambiental, lo que desde el Gobierno se ha dado en denominar ... transición ecológica o energética. Así lo atestigua la última edición del Observatorio de Competitividad Empresarial de la Cámara de Comercio de España, que tras pulsar la opinión de 1.765 empresas de todos los tamaños y sectores ha concluido que estas han priorizado la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas o la innovación de sus productos o servicios, sobre otros elementos como la gestión de personas o el objetivo de ganar tamaño, y que han situado la implantación de prácticas sostenibles como la prioridad menos relevante a la hora de afrontar su proceso de transformación.

Y lo han hecho de forma masiva. La información recabada por la Cámara de España revela que tres de cada cuatro empresas ha realizado algún proceso de transformación de su negocio en el curso de la última década, llegando a cerca del 90% entre las grandes empresas y quedándose en el 70% en las pequeñas.

El entorno regulatorio y las cargas administrativas asoman como dos de las grandes cuestiones que han condicionado los procesos de transformación de las empresas. La mayoría admiten que es la competencia y el entorno económico el principal factor que les influye a la hora de enfrentar su transformación, pero también mencionan otros factores como la presión fiscal o el cumplimiento de obligaciones administrativas que tienen que asumir.

Otro flanco de inquietud es la escasez de talento, que es una preocupación mayor cuanto mayor es el tamaño de la empresa. «La escasez de talento preocupa a las compañías más pequeñas menos que al resto, pero a partir de los diez trabajadores cobra mayor relevancia, de modo que es señalada como un desafío importante por alrededor de la mitad de las pequeñas, medianas y grandes empresas», señala el informe.

Poca fe en los fondos UE

El observatorio de la Cámara de España detecta también la escasa fe que las empresas les tienen a los fondos europeos como mecanismo de transformación. Aunque un 80% asegura conocerlos, menos de la mitad de las empresas encuestadas consideran que puedan contribuir a transformar el tejido productivo español. El escepticismo es mayor cuanto mayor es el tamaño de la empresa.

Desde la perspectiva sectorial, el ámbito que mayor confianza tiene en su potencial transformador es el de los servicios y el que menos confía en ellos es la industria.