Las empresas se alían con la tecnología para atajar el absentismo

Dentro de una estrategia sólida para crear entornos saludables, el uso de la IA cobra peso por su poder para anticipar señales de alerta y dar respuestas eficaces

El Gobierno quiere que los trastornos mentales sean enfermedad profesional

Charo Barroso

Más de 1,4 millones de personas no acuden a su puesto de trabajo cada día en España. Esta cifra supone un lastre en la competitividad y productividad de organizaciones y empresas. La tasa media del absentismo laboral se sitúa en el 6,7%, que se traduce en un gasto de más de 30.000 millones de euros. Destacan las bajas por salud mental, que representan el 17% del total.

