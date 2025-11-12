Suscribete a
Las empresas afectadas por impagos de renovables buscan bienes en EE.UU. para pedir su embargo

En su punto de mira, cuentas bancarias, participaciones empresariales y todo tipo de activos susceptibles de ser intervenidos como medida de compensación

Las empresas afectadas por impagos de renovables buscan bienes en EE.UU. para pedir su embargo

S. E.

Las empresas afectadas por los impagos de las renovables han presentado en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia (EE.UU.) sus primeras solicitudes formales de información y documentación tras la sentencia contra el Reino de España, dentro del procedimiento destinado a ... ejecutar laudos arbitrales internacionales firmes que condenan al país ibérico a pagar las debidas compensaciones a las compañías que sufrieron la retirada retroactiva de las primas ofrecidas a la inversión en energías renovables.

